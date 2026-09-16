Nghệ An: Vượt lũ trong đêm đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết trong đêm 15/9, giữa lúc mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt, các cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Thái cùng lực lượng công an xã, cán bộ xã Tam Thái đã vượt qua nguy hiểm, kịp thời đưa một bệnh nhân có dấu hiệu nghi viêm ruột thừa cấp đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18 giờ 10 ngày 15/9, Trạm Y tế xã Tam Thái tiếp nhận bệnh nhân Vi Thị Sa (sinh năm 1988, trú tại bản Phồng, xã Tam Thái) trong tình trạng sốt 38 độ C, mệt nhiều, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa và đau bụng vùng quanh rốn lan xuống bụng dưới. Bệnh nhân đau khu trú tại vùng hố chậu phải.

Qua thăm khám, các y, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân cần theo dõi viêm ruột thừa cấp và phải chuyển tuyến để tiếp tục theo dõi, điều trị ngoại khoa. Trạm Y tế xã Tam Thái đã sơ cứu, sử dụng thuốc theo chỉ định, hỗ trợ hạ sốt, đồng thời bảo đảm các chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân trước khi chuyển viện.

Tuy nhiên, thời điểm này nước lũ đang dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt, gây khó khăn cho việc vận chuyển người bệnh.

Trước tình huống khẩn cấp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai phương án đưa bệnh nhân vượt qua khu vực ngập lũ đến cơ sở y tế an toàn.

Với sự phối hợp kịp thời của các lực lượng, đến 19 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển tuyến để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Sự việc cho thấy vai trò của chính quyền địa phương hai cấp trong công tác ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở, nhất là trong điều kiện thiên tai, mưa lũ. Với phương châm chủ động, sát dân, khi phát sinh tình huống cấp thiết, chính quyền xã Tam Thái kịp thời chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị.

Việc huy động nhanh lực lượng quân sự, công an, cán bộ y tế và các lực lượng tại chỗ góp phần phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp ở cơ sở, bảo đảm việc chăm sóc, bảo vệ tính mạng người dân được thực hiện kịp thời ngay trong điều kiện giao thông bị chia cắt do mưa lũ./.

Biên phòng Nghệ An kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển Nhận tin báo một ngư dân bị gãy chân do tai nạn trên biển, rạng sáng 15/7, các chiến sỹ Biên phòng Quỳnh Thuận đã điều canô cùng quân y nhanh chóng sơ cứu và đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu an toàn.