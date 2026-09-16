Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đề nghị bệnh viện tập trung nhân lực, thuốc, thiết bị y tế, khẩn trương cứu chữa nạn nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ cháy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa.

Bệnh viện đồng thời khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu; phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Trước đó, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Văn Cao, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội rạng sáng 16/9 khiến 5 người tử vong và một số người bị thương được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 cấp cứu, điều trị.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ việc./.

Cháy nhà 4 tầng lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong tại Thụy Khuê, Hà Nội Rạng sáng ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại căn nhà 4 tầng ở ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) đã khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương.