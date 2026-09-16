Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Ngày 16/9, tại Khu di tích K9-Đá Chông, Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ hứa quyết tâm của cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên hai đơn vị đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự hào báo cáo dâng lên Bác những kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị, triển khai Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8; những kết quả hoạt động tiêu biểu của lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian qua.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 cơ bản đã hoàn tất. Cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 an tâm công tác, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Abyei và Nam Sudan.

Trước anh linh của Bác, toàn thể cán bộ, nhân viên hai đơn vị xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.

Khẳng định ý nghĩa của việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh đây là một trong những nội dung nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có ý nghĩa chính trị to lớn đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới; góp phần khẳng định mạnh mẽ cam kết chính trị của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hướng tới mục tiêu cao cả vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Sau hơn 12 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng tham gia sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ.

Từ hai chiến sỹ mũ nồi xanh đầu tiên được triển khai tới Nam Sudan vào tháng 6/2014 trên cương vị Sĩ quan liên lạc, đến nay, Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt cán bộ, nhân viên, trong đó có 32 sỹ quan Công an, thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Văn phòng Liên lạc của Liên hợp quốc tại Vương quốc Bỉ và Trụ sở Liên hợp quốc tại New York (Hoa Kỳ). Trong đó, lực lượng Quân đội triển khai 187 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân, 7 lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2 và 4 lượt Đội Công binh.

Những kết quả trên đã khẳng định chất lượng đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt với yêu cầu của Liên hợp quốc, có đủ trình độ, năng lực đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống cơ quan hoạch định chiến lược tại Trụ sở Liên hợp quốc và tại Sở chỉ huy các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa" bằng biện pháp hòa bình và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 nhận Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Với mỗi cán bộ, y bác sỹ, đây không chỉ là phần thưởng danh giá mà còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và cống hiến thầm lặng trong môi trường công tác khó khăn, thử thách.