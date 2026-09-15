Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Thái Lan

Ngày 15/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước, tạo thêm động lực mới cho mối quan hệ hữu nghị lâu đời, đối tác quan trọng Việt Nam-Thái Lan, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò, tình cảm và những đóng góp quý báu của Hoàng gia Thái Lan đối với việc vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan; tin tưởng sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của Nhà vua và Hoàng gia đối với Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần củng cố sự tin cậy, tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước; cho rằng chuyến thăm là dịp có ý nghĩa để hai bên cùng nhìn lại chặng đường quan hệ đã qua và hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới.

Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Thái Lan; cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội và có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; nhấn mạnh sự gần gũi giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan phát triển bền vững.

Nhà vua và Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là từ sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2013 và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025.

Chia sẻ về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân giữa hai nước, Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhất trí khuyến khích tăng cường giao lưu giữa các địa phương, thanh niên, hội hữu nghị, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; nhấn mạnh cần tạo thêm cơ hội giao lưu trực tiếp để giúp thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và hiểu hơn về đất nước, văn hóa của nhau, về lịch sử quan hệ hai nước, từ đó tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan đã được vun đắp trong 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao đổi về việc tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên, học giả hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các chương trình, dự án giáo dục và phát triển cộng đồng do Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ được triển khai tại Việt Nam, mang lại những kết quả cụ thể đối với đời sống của người dân, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao các kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong Nhà vua Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; trong đó có việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan chuyên môn và các nhóm nghị sỹ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và hoạch định chính sách, góp phần xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, ổn định, qua đó hỗ trợ hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận mà Chính phủ hai nước đã ký kết, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước yên tâm mở rộng hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là trong các vấn đề cùng quan tâm, đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và tăng cường vai trò của ASEAN.

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước; đồng thời cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hợp tác thiết thực hơn./.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan Trưa 15/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.