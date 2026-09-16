Hà Nội bổ sung phương tiện được lưu thông qua cầu Thăng Long

Thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long từ ngày 15/9-10/11/2026 nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2).

Nhằm phục vụ hoạt động dịch vụ công ích trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), đặc biệt để bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải, rửa đường, tưới cây được thực hiện liên tục, kịp thời, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và duy trì hạ tầng đô thị, thành phố bổ sung đối tượng phương tiện được lưu thông qua cầu Thăng Long.

Cụ thể, bổ sung xe ô tô thu gom, vận chuyển rác, xe quét hút bụi, rửa đường, tưới cây thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích vào đối tượng được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả 2 chiều ngoài các khung giờ cao điểm. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 đến hết 10/11/2026.

Trước đó, ngày 10/9/2026, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có thông tin về việc điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long từ ngày 15/9-10/11/2026 nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2).

Đợt 1 tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh, dự kiến 25 ngày, phân luồng các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại.

Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tháo rào và thông xe 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh; tổ chức rào chắn làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội, các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại. Cấm các loại xe ô tô tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu từ 5h-24h hằng ngày…/.