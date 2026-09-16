Xung đột Iran khiến Mỹ tiêu tốn 38 tỷ USD, giá dầu thêm khó lường

Xung đột với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD, trong khi căng thẳng tại Eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung và giá dầu thế giới.

Ngày 15/9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời ước tính chi phí hằng tháng có thể tăng thêm hàng tỷ USD nếu xung đột kéo dài.

Trong thông cáo, CBO nêu rõ: "Tính đến ngày 1/8, cuộc xung đột vũ trang với Iran đã khiến Bộ Chiến tranh Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD", đề cập cuộc chiến bắt đầu sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ cuối tháng 2. Cơ quan này cho biết thêm tùy mức độ, chi phí mỗi tháng có thể dao động từ 2-3 tỷ USD hoặc cao hơn nếu xung đột tiếp diễn./.