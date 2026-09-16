Động Batu - sắc màu văn hóa Hindu giữa lòng Malaysia

Khám phá BAPS Swaminarayan Akshardham - ngôi đền Hindu lớn nhất nước Mỹ
Trong không khí World Cup 2026, ngôi đền BAPS Swaminarayan Akshardham ở bang New Jersey, nơi sẽ diễn ra trận chung kết vào ngày 19/7, sẽ trở thành một điểm dừng chân đặc biệt.
Nằm giữa những vách núi đá vôi hùng vĩ ở bang Selangor (Malaysia), động Batu là một trong những quần thể đền thờ Hindu nổi tiếng và điểm du lịch đặc sắc của Malaysia.
Chiều 16/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Chiều 16/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026.
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an.
Chủ tịch Quốc hội truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia."
Sáng 16/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn.
Sáng 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi Chuyên đề với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
Sáng 16/9, mưa tại Hà Nội tiếp tục gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố vào giờ cao điểm. Lượng phương tiện tăng cao kết hợp với các điểm ngập úng cục bộ khiến giao thông ùn ứ.
Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Hai Di tích Quốc gia trong Kinh thành Huế gồm Khâm Thiên Giám và Phủ Phụ Chính thời Nguyễn đã bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.
Sáng 15/9/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Trưa 15/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị "Công bố các quyết định của Ban Bí thư về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam."
Sáng 15/9/2026, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.
Ngày 14/9/2026, Mặt Trăng và Sao Kim xuất hiện rất gần nhau trên bầu trời, là hiện tượng thiên văn giao hội, khi hai thiên thể trông có vẻ sát nhau trên bầu trời nhưng thực tế ở rất xa nhau.
Sáng 15/9/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng các khóa năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú truyền đạt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “Là đạo đức, là văn minh", đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong Kỷ nguyên phát triển mới”.
Sáng 15/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại ngập nước, người dân chật vật sinh hoạt, đưa con đi học, đi làm trong đầu giờ sáng.
Sau mưa lũ, Quốc lộ 1A qua xã Hải Lăng, Triệu Phong, phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện rất nhiều “ổ gà,” “ổ voi”, mặt đường bị nứt, lún, tạo gờ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Từ tối 14 đến sáng 15/9/2026, hàng loạt xã, phường của Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông ùn tắc kéo dài.
Chiều 14/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
Chiều 14/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Sáng 14/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp quý 3 của Thường trực Ban Chỉ đạo.
Các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, góp phần lan tỏa niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nhà thờ tộc Trà của đồng bào Chăm trong vùng lõi của khu Phật viện Đồng Dương đang lưu giữ hiện vật quan trọng là tấm bia đá Đồng Dương (ký hiệu C66) được xem là “Tấm bia khai sinh” của Phật viện.
Sáng 14/9, tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân 2026.
Chiều 13/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New Delhi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ.