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Động Batu - sắc màu văn hóa Hindu giữa lòng Malaysia

Nằm giữa những vách núi đá vôi hùng vĩ ở bang Selangor (Malaysia), động Batu là một trong những quần thể đền thờ Hindu nổi tiếng và điểm du lịch đặc sắc của Malaysia.

Thanh Bình
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Du khách thích thú cho đàn chim bồ câu ăn tại khuôn viên phía trước Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Hang Đền (Temple Cave hay Cathedral Cave) là hang động lớn nhất, có trần cao khoảng 100m với nhiều đền thờ Ấn Độ giáo - là trung tâm tâm linh của quần thể Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Những khối đá vôi, thạch nhũ với hình thù độc đáo được hình thành qua thời gian trên vách hang trong hang chính Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Quang cảnh nhìn từ cầu thang cầu vồng xuống phía dưới sân quân thể Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Tượng thần Ganesha cùng hệ thống cột, phù điêu và họa tiết trang trí nhiều màu sắc bên trong một công trình đền Hindu tại quần thể Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Du khách nước ngoài trải nghiệm leo các bậc thang cầu vồng đi lên hang chính Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Cầu thang cầu vồng với 272 bậc dẫn lên khu hang động chính, một trong những nét đặc trung của quần thể Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Tượng thần Murugan trước lối lên Động Batu và phía sau là cầu thang nhiều màu dẫn du khách lên khu đền và hang động bên trong núi đá vôi. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Kiến trúc đền Hindu nằm dưới chân vách núi đá vôi tại Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Kiến trúc đền Hindu nằm dưới chân vách núi đá vôi tại Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
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Chiếc chuông lớn trong khuôn viên đền Hindu tại Động Batu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Động Batu #văn hóa Hindu #Du lịch Malaysia Malaysia
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