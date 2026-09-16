Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an.

Sáng 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu đã đến thăm, lễ Phật tại chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.

Đón Nhà vua, Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Thái Lan có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, trụ trì chùa Quán Sứ cùng các chư tôn đức tăng ni, phật tử

Sau khi vào chính điện dâng hương, lễ Phật, Nhà vua và Hoàng hậu đã tham dự lễ cầu an, Nghi lễ cầu mong bình an cho Nhà vua và Hoàng hậu, đồng thời nguyện cầu cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng bền chặt, phát triển tốt đẹp.../.

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Nhà Vua đến Việt Nam Các bài viết tập trung phản ánh chương trình hoạt động của Nhà Vua và Hoàng hậu tại Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố tình hữu nghị và tăng cường quan hệ giữa hai nước.