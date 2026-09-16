Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ và dự Lễ cầu an

Sáng 16/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đã tới thăm chùa Quán Sứ và dự Lễ cầu an.

Cùng tham dự về phía Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phía Thái Lan có Thủ tướng Thái Lan, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Trong khuôn viên chùa Quán Sứ, đông đảo Tăng ni, Phật tử và người dân đã vẫy Quốc kỳ Việt Nam, Quốc kỳ Thái Lan và cờ ngũ sắc Phật giáo chào đón Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida. Trong không gian thanh tịnh, Nhà vua và Hoàng hậu tiến vào chính điện để lễ Phật.

Sau khi Nhà vua và Hoàng hậu thực hiện nghi thức dâng nến, dâng hoa, Chư tăng, Phật tử đã tụng kinh cầu an cho Nhà vua và Hoàng hậu; cầu nguyện cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao hai nước. Nghi thức này thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, khẳng định cam kết của cả hai quốc gia trong việc cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thái Lan là một trong những vùng đất có lịch sử lâu đời, nơi mà những dấu ấn của Phật giáo vẫn còn hiện diện rõ rệt trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng. Nền văn hóa rực rỡ và những truyền thống Phật giáo phong phú được lưu truyền qua nhiều thế kỷ đã trở thành niềm tự hào của người dân Thái Lan.

Một nét rất đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan là sự tương đồng về văn hóa và giao thoa Phật giáo sâu sắc, tiêu biểu là sự tồn tại và phát triển của phái An Nam tông (Annamnikaya).

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, sự hiện diện của Phật giáo phái An Nam tông tại các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan như Nakhon Phanom, Udon Thani, Sakon Nakhon minh chứng sinh động cho sức mạnh mềm và sự tương đồng, giao thoa văn hóa sâu sắc giữa hai dân tộc.

Hoàng gia Thái Lan qua nhiều triều đại đã dành sự bảo trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngôi chùa An Nam Tông phát triển thể hiện tầm nhìn văn hóa bao dung và tình cảm trân trọng đối với cộng đồng người Thái gốc Việt. Phật giáo An Nam Tông đã trở thành bộ phận hữu cơ trong đời sống Phật giáo Thái Lan. Chư tăng và Phật tử phái An Nam Tông Thái Lan cũng đã nhiều lần trở về Việt Nam tham dự các sự kiện đại lễ lớn như Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak), các hội thảo Phật giáo quốc tế hay thăm, làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.../.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an Sáng 16/9, tại Hà Nội, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an.