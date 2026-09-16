Khoảng 814.000 sản phẩm đã được đăng ký truy xuất nguồn gốc nông sản

Ngày 16/9, ông Nguyễn Quang Tin - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết sau hơn hai tháng chính thức công bố và đưa vào hoạt động, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã từng bước kết nối với các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, tạo nền tảng phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, đảm bảo chất lượng.

Đáng chú ý, hệ thống đã có 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, 4 doanh nghiệp sản xuất, thương mại nông sản và 5 tỉnh, thành phố kết nối.

Tính chung từ thời điểm hệ thống được công bố đến nay, có hơn 309.000 sản phẩm của 211 nông hộ, 25 doanh nghiệp tại 17 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc. Trong số này, 428 sản phẩm của 32 nông hộ và 11 doanh nghiệp tại 9 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất sản phẩm nông sản.

Lũy kế từ tháng 1/2026, thời điểm Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 25/QĐ-BNNMT về Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, đến nay tổng số lượng đã đạt khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ, 207 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc với bộ. Trong số đó, có 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Cũng theo ông Tin, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối, mở rộng phạm vi ứng dụng và phối hợp với địa phương, doanh nghiệp để kết nối dữ liệu hiện có của các địa phương, doanh nghiệp với hệ thống của bộ.

Về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và chuẩn kết nối, bộ này đã bố trí 40 máy chủ phục vụ triển khai, thử nghiệm hệ thống trước khi công bố. Hai nền tảng truy xuất nguồn gốc được xây dựng, gồm hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tra cứu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo ông Tin, các nền tảng này đã được đánh giá an toàn, đáp ứng yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tiếp tục triển khai ứng dụng trên điện thoại thông minh, phục vụ tra cứu, sử dụng hệ thống và hướng tới nhập liệu trực tiếp trên thiết bị di động.

Cùng với việc xây dựng hệ thống, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang thúc đẩy kết nối với các nền tảng, cổng thông tin quốc gia. Bộ đã làm việc với Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai kết nối kỹ thuật.

Bộ Công an cũng đang xây dựng hệ thống về danh sách truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, trong đó có nhóm sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Việc kết nối các nền tảng nhằm bảo đảm khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi các hệ thống quốc gia khi triển khai đồng bộ.

Về điều hành, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 8998, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ việc chia sẻ dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản; đồng thời kết nối với hệ thống của Bộ, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là nhiệm vụ có yêu cầu cao, thời gian triển khai ngắn, trong khi còn nhiều vướng mắc. Vì vậy, cơ quan này xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, hệ thống kỹ thuật và hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp tham gia kết nối.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thông tư làm cơ sở kết nối chung đối với các nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các nhóm sản phẩm có tính đặc thù. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng tiếp tục hoàn thiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa dữ liệu, quy trình kết nối và quy trình nghiệp vụ với các cục chuyên ngành.

"Đối với từng nhóm sản phẩm, cần xây dựng quy trình cụ thể để bảo đảm người dân, doanh nghiệp có thể triển khai, đồng thời đáp ứng yêu cầu truy xuất xuôi và truy xuất ngược; tiếp tục hoàn thiện, ban hành các phiên bản tiếp theo của hệ thống," ông Nguyễn Quang Tin nhấn mạnh./.

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