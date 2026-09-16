Việt Nam tích cực chuẩn bị tham gia Triển lãm xanh thế giới 2027 tại Nhật Bản

Ông Hoàng Văn Dự - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai công tác chuẩn bị để Việt Nam tham gia Triển lãm XANH Thế giới 2027 - GREEN EXPO 2027 tại Yokohama, Nhật Bản.

“Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn về nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững, đồng thời là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh quốc gia, giới thiệu những thành tựu trong chuyển đổi xanh và thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ với Nhật Bản và quốc tế,” ông Dự nói.

Kể câu chuyện xuyên suốt về hành trình phát triển xanh

Thông tin tại Họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 16/9, ông Dự cho biết GREEN EXPO 2027, được Hiệp hội Làm vườn Quốc tế - AIPH phê chuẩn ở cấp A1 và được Tổ chức Triển lãm Quốc tế - BIE chính thức công nhận. Triển lãm diễn ra trong 190 ngày, từ ngày 19/3-26/9/2027, tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, trên khu vực có quy mô khoảng 100 ha.

Với chủ đề “Scenery of the Future for Happiness” - “Phong cảnh của tương lai vì hạnh phúc,” GREEN EXPO 2027 tập trung vào mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực ngày càng lớn đối với tài nguyên thiên nhiên.

Nội dung của triển lãm không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hoa, cây cảnh và làm vườn mà mở rộng tới nông nghiệp, môi trường, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng xanh, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh lương thực, văn hóa và các mô hình phát triển bền vững.

“Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam cũng như phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc tham gia GREEN EXPO 2027 cũng góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu,” ông Dự nói.

Theo kế hoạch, Việt Nam tham gia với tư cách quốc gia và tổ chức Nhà Triển lãm Việt Nam hoạt động trong toàn bộ thời gian diễn ra GREEN EXPO 2027. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập Ban Tổ chức liên ngành và ban hành kế hoạch hoạt động để triển khai các nhiệm vụ.

Dự kiến, Nhà Triển lãm Việt Nam sẽ tập trung kể câu chuyện xuyên suốt về hành trình phát triển xanh của Việt Nam, với nông nghiệp và môi trường là hai trụ cột chính.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng dự kiến xây dựng Nhà Triển lãm ảo 3D và hệ sinh thái thông tin số, qua đó mở rộng không gian giới thiệu về sản phẩm, doanh nghiệp, địa phương, công nghệ và các mô hình phát triển xanh tiêu biểu của Việt Nam.

Quảng bá hình ảnh một Việt Nam chuyển đổi xanh, trách nhiệm

Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các bộ (Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Tài chính; Khoa học và Công nghệ), cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan sẽ phối hợp triển khai các hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn, từ đối ngoại, văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia đến xúc tiến thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các địa phương cũng là một thành tố quan trọng trong chương trình của Việt Nam tại GREEN EXPO 2027. Trong khuôn khổ chương trình, Việt Nam cũng dự kiến tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, giao lưu văn hóa và trải nghiệm sản phẩm phù hợp.

Các mặt hàng nông sản tươi xanh tại Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngoài ra, theo ông Dự, một hoạt động quan trọng là Ngày Quốc gia Việt Nam tại GREEN EXPO 2027. Việt Nam đã đăng ký với Ban Tổ chức Nhật Bản dự kiến tổ chức vào ngày 1/6/2027 với sự tham gia của Lãnh đạo Chính phủ, một số bộ, ngành, địa phương.

Về công tác chuẩn bị, ông Dự cho biết sau khi Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt, bộ đã thiết lập cơ chế chỉ đạo, điều phối liên ngành và triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để chuẩn bị cho sự tham gia của Việt Nam tại GREEN EXPO 2027. Từ nay đến thời điểm khai mạc ngày 19/3/2027, các nhiệm vụ sẽ được triển khai theo tiến độ của Ban Tổ chức, bảo đảm Nhà Triển lãm Việt Nam và các chương trình hoạt động sẵn sàng vận hành trong toàn bộ thời gian diễn ra triển lãm.

Thông qua GREEN EXPO 2027, Việt Nam hướng tới giới thiệu hình ảnh một quốc gia đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh, trách nhiệm và bền vững; một nền nông nghiệp không chỉ chú trọng sản lượng mà ngày càng hướng tới chất lượng, giá trị gia tăng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

“Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin về quá trình chuẩn bị, các chương trình hoạt động, các tuần lễ địa phương cũng như những sản phẩm, mô hình và câu chuyện tiêu biểu của Việt Nam tại GREEN EXPO 2027, qua đó lan tỏa rộng rãi thông điệp về một Việt Nam xanh, đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững,” ông Dự nhấn mạnh./.

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