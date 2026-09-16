Giá dầu thô tăng vọt trước rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng

Giá dầu thô thế giới tăng vọt hơn 3 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 15/9 sau khi Saudi Arabia đình chỉ hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng xuất khẩu trên Biển Đỏ và hủy bỏ một số lô hàng sang châu Âu.

Ngoài ra, tình trạng ngừng hoạt động tại một số mỏ dầu ở Libya cùng các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Nga và Ukraine cũng góp phần tạo thêm sức ép đẩy giá "vàng đen" đi lên.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,07 USD (tương đương 2,9%) và chốt phiên ở mức 108,75 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng mạnh 4,44 USD (4,38%) lên mức 105,83 USD/thùng.

Đây là mức chốt phiên cao nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ ngày 19/5.

Cảng Yanbu đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nguồn cung toàn cầu kể từ khi Eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Tuy nhiên, tuyến đường ống Đông - Tây giúp Saudi Arabia vận chuyển dầu ra Biển Đỏ nhằm né tránh eo biển này đã bị lực lượng Houthi tấn công, buộc nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới phải đóng cửa tuyến giao thương then chốt.

Các chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates nhận định việc Saudi Arabia hủy các lô hàng sang châu Âu đã thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tại khu vực này chuyển hướng sang nguồn cung từ Mỹ, qua đó giúp giá dầu WTI tăng mạnh hơn đáng kể so với dầu Brent.

Giới quan sát cảnh báo Saudi Arabia có thể cạn kiệt lượng dầu thô dành cho xuất khẩu trong vài ngày tới nếu đường ống Đông - Tây không sớm hoạt động trở lại.

Ngân hàng Goldman Sachs đánh giá các cuộc tấn công mới nhất đánh dấu sự leo thang đáng kể của xung đột, đồng thời làm tăng nguy cơ giá dầu Brent vượt mốc 120 USD/thùng nếu sự sụt giảm sản lượng tại Vùng Vịnh kéo dài sang năm 2027.

Nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng đối mặt với rủi ro khi giới chức dầu mỏ của Libya cảnh báo có thể tuyên bố tình trạng bất khả kháng sau khi một số mỏ dầu phải tạm ngừng hoạt động do các cuộc biểu tình.

Cùng với đó, các cuộc tấn công qua lại nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Căng thẳng leo thang khiến một nửa số nhà máy sản xuất dầu diesel hàng đầu của Nga phải cắt giảm mạnh hoặc ngừng hoàn toàn hoạt động trong tháng 9/2026, càng tạo thêm áp lực cho nguồn cung năng lượng toàn cầu./.

OCBC: Cú sốc giá dầu đang tạo áp lực lớn lên các nền kinh tế ASEAN Trong báo cáo phân tích ngày 15/9, Ngân hàng OCBC nhận định đà tăng trở lại của giá dầu đang gia tăng nguy cơ nới rộng thâm hụt thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai của các quốc gia ASEAN.

​