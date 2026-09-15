Sản lượng điện tháng 9 tăng hơn 10%, EVN tập trung bảo đảm cung ứng trong mọi tình huống

Trong tháng 9/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đặt trọng tâm vào nhiệm vụ bảo đảm sản xuất và cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành.

Theo tính toán cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 9/2026 ước đạt 30,3 tỷ kWh, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất cực đại của hệ thống có thể đạt 52.473MW.

Để chủ động bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026. Đồng thời, toàn Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2026.

Đối với các đơn vị thủy điện, EVN yêu cầu theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Công tác quan trắc, theo dõi an toàn đập, hồ chứa và hệ thống cảnh báo vùng hạ du tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn công trình và khu vực dân cư phía hạ du.

Với các đơn vị nhiệt điện, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm nhiên liệu, vật tư thiết yếu phục vụ vận hành trong điều kiện thiên tai, mưa bão. Các đơn vị cần sẵn sàng phương án ứng phó với tình trạng gián đoạn giao thông, bảo đảm đủ nhiên liệu cho giai đoạn hiện tại và duy trì nguồn cung ổn định dài hạn. Bên cạnh đó, các nhà máy phải hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo kế hoạch để sẵn sàng phát điện cao trong các tháng cuối năm 2026 và mùa khô năm 2027.

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), EVN yêu cầu bảo đảm mức độ khả dụng cao nhất của đường dây, thiết bị; triển khai hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố, góp phần duy trì vận hành an toàn hệ thống điện.

Các tổng công ty, công ty điện lực được giao xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có phương án dịch chuyển hoặc điều chỉnh phụ tải, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cực đoan về công suất đỉnh trong giờ cao điểm.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với NSMO trong quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện; đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, cũng như sự phát triển của hệ thống trụ sạc xe điện. Các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải và chuẩn bị phương án điều hòa, điều tiết phụ tải, huy động diesel khách hàng khi cần thiết tiếp tục được đẩy mạnh.

Song song với đó, các đơn vị điện lực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan, công sở và địa phương để triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện, EVN đặt mục tiêu bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Trong đó, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I phấn đấu phát điện thương mại cả hai tổ máy trong năm 2026. Đối với Dự án LNG Quảng Trạch III, EVN hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 9/2026.

Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được tập trung thi công theo mục tiêu tiến độ quý 3 và cả năm 2026. Đồng thời, EVN đẩy nhanh việc hoàn thành, đưa vào khai thác sớm nhất các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Uông Bí, Hải Phòng, Phả Lại, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về môi trường.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng lưới điện, EVN phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-Long Thành trong năm 2026. Tập đoàn cũng đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua Quảng Tây, gồm trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà-Móng Cái và đường dây từ biên giới-Hải Hà, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026./.