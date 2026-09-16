Giá vàng thế giới đi xuống trước áp lực lãi suất và giá dầu tăng cao

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên 15/9 khi giá dầu thô leo thang làm dấy lên lo ngại về lạm phát, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tuần này.

Vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.293,29 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/8 vào phiên trước đó. Giá vàng Mỹ giao tương lai cũng giảm 0,4% ở mức 4.332,80 USD/ounce.

Một yếu tố quan trọng tác động đến vàng trong phiên này là diễn biến giá dầu tăng thêm hơn 3 USD và chốt phiên vượt 108 USD/thùng sau thông tin các cảng dầu tại Saudi Arabia và Libya tạm dừng hoạt động.

Thông tin đó càng làm dấy lên lo ngại về khả năng tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài tới hàng tuần, tạo thêm sức ép đẩy giá dầu leo thang.

Các chuyên gia chiến lược tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định giá năng lượng tăng cao đang trực tiếp đẩy lạm phát và lãi suất đi lên, gây bất lợi cho kim loại quý. Theo StoneX, vàng hiện đang dao động trong biên độ hẹp và có thể đối mặt với áp lực bán tháo mạnh hơn nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Giới phân tích cho rằng dù các lo ngại về việc tăng lãi suất đã phần nào phản ánh vào giá, nhưng triển vọng thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào những thông điệp mà Fed đưa ra sau cuộc họp. Đặc biệt, nhà đầu tư sẽ chú ý liệu cơ quan này sẽ tiếp tục thắt chặt hay sẽ tạm dừng để theo dõi tình hình.

Thị trường hiện đang nín thở chờ đợi quyết định chính sách của Fed. Đa số giới giao dịch đặt cược cơ quan quản lý sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi 3,75-4,00% và phát đi tín hiệu về các đợt thắt chặt tiếp theo.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 63,41 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.772,32 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 15/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,30-145,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ, SJC xuống ngưỡng 145,3 triệu đồng Áp lực điều chỉnh từ thế giới kéo giá vàng trong nước sáng 15/9 giảm thêm 300.000 đồng/lượng, trong đó vàng miếng SJC hiện giao dịch 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).