20 doanh nghiệp hàng đầu đóng góp hơn 600.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước

Tổng số thực nộp của 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 (VNTAX 200) đạt 989.300 tỷ đồng, tăng 195.300 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25% so với kỳ xếp hạng trước.

Đáng chú ý, chỉ riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu VNTAX 200 đã đóng góp 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của cả VNTAX 200. Nhóm dẫn đầu có sự hiện diện của doanh nghiệp thuộc cả ba khu vực.

Thông tin trên được công bố tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026, do Hệ thống Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX) của CafeF xây dựng dựa trên số liệu doanh nghiệp thực nộp ngân sách trong năm tài chính 2025. Cụ thể, hệ thống VNTAX 200 gồm 200 hàng đầu thuộc mọi loại hình sở hữu, trong đó PRIVATE 100 vinh danh 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất; STATE 100 vinh danh 100 doanh nghiệp nhà nước có số thực nộp ngân sách lớn nhất.

Đặt trong bối cảnh tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, 200 doanh nghiệp này đã đóng góp hơn 37% tổng số thu cả nước.

20 doanh nghiệp đứng đầu VNTAX 200 đã đóng góp tương đương gần 62% tổng số nộp của cả VNTAX 200. (Ảnh: Vietnam+)

Cụ thể, các doanh nghiệp dẫn đầu khu vực tư nhân có Vingroup, Sunshine Group, NH Smart City thuộc BRG Group, Hòa Phát, Thành Công và THACO; Khối doanh nghiệp Nhà nước có PetroVietnam, Viettel, Petrolimex, Vinacomin, Vinataba, EVN và Vietcombank; Nhóm doanh nghiệp có vốn nước ngoài và liên doanh có những tên tuổi như Heineken Vietnam, Toyota, Honda, Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sabeco và Ciputra Hanoi.

Xét theo ngành, lĩnh vực bất động sản-xây dựng là nhóm đóng góp lớn nhất trong VNTAX 200 với tổng mức nộp hơn 234.000 tỷ đồng, chiếm gần 24%. Đứng thứ hai là năng lượng-tài nguyên, bao gồm dầu khí, xăng dầu, điện năng và than-khoáng sản với tổng mức nộp hơn 220.000 tỷ đồng, chiếm 22,3%. Kế đến, lĩnh vực tài chính quy tụ 40 doanh nghiệp, đóng góp khoảng 139.000 tỷ đồng. Trong đó riêng 23 ngân hàng đóng tổng cộng 104.600 tỷ đồng.

Bên cạnh ba nhóm ngành trên, VNTAX 200 ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực ô tô, công nghệ-viễn thông, thực phẩm-đồ uống, hàng không-logistics, bán lẻ, hóa chất, vật liệu xây dựng và nhiều ngành kinh tế quan trọng khác.

VNTAX 200 ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực ô tô, công nghệ-viễn thông, thực phẩm-đồ uống, hàng không-logistics, bán lẻ, hóa chất, vật liệu xây dựng... (Ảnh: Vietnam+)

Năm nay, dữ liệu từ VNTAX 2026 cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong bản đồ nguồn thu ngân sách Việt Nam với 100 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu, ghi nhận giá trị thực nộp 390.700 tỷ đồng trong năm 2025, chỉ thấp hơn khoảng 35.100 tỷ đồng so với 100 doanh nghiệp Nhà nước dẫn đầu.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Phụng Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng Cục Thuế đánh giá nhìn sâu vào danh sách cho thấy một cái tháp rất nhọn, số nộp ngân sách Nhà nước tập trung vào số ít doanh nghiệp lớn, thể hiện vai trò của họ đối với ngân sách quốc gia.

“Kiềng 3 chân tạo ra với số liệu từ 20 doanh nghiệp dẫn đầu khá cân đối về số lượng doanh nghiệp (vốn Nhà nước 7, Tư nhân 6, vốn nước ngoài 7), nhưng số đóng góp ngân sách Nhà nước còn chênh lệch lớn, bức tranh này cũng phản ánh thực trạng về phân bổ nguồn lực, phương thức quản lý và thực chất của hoạt động kinh doanh của từng khối doanh nghiệp, khởi nguồn của việc tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế và số thu ngân sách,” ông Phụng nhận định.

Bên cạnh đó, ông Phụng nhấn mạnh các doanh nghiệp hàng đầu trong danh sách còn chủ yếu dựa vào các nguồn thu từ khai thác, sử dụng tài sản quốc gia (như khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản), nguồn thu từ đất đai (tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước từ các dự án bất động sản), nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt (bia, rượu, thuốc lá, ôtô)…

Theo ông Phụng, để có bảng xếp hạng tốt hơn vào năm 2030, phải có thêm người nộp hơn là thu thêm ở người đang nộp. Ông phân tích điều này được hiểu là làm sao ngày càng có được nhiều người nộp thuế, mở rộng được cơ sở thuế, có thêm nhiều doanh nghiệp và họ thật sự khỏe mạnh để mỗi người, mỗi doanh nghiệp có đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước. Về điều này, ông Phụng tin tưởng và chia sẻ Đảng và Nhà nước hiện đã có các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết về doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện tại các cơ quan quản lý Nhà nước đang đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất áp dụng các chính sách mới, sửa đổi các quy định bất hợp lý, tháo gỡ các nút thắt của nền kinh tế để thủ tục quản lý thuế ngày càng đơn giản, mức đóng góp thuế vừa sức với sản xuất kinh doanh, chi phí tuân thủ thuế cần giảm xuống và phù hợp với từng loại đối tượng./.

Khắc phục triệt để chồng chéo giữa quy trình ngân sách và đầu tư công Việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công sẽ khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo khi một đồng vốn đầu tư công hiện nay phải chịu sự điều chỉnh song song từ cả hai đạo luật.