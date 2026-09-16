Chứng khoán thế giới đỏ sàn trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, các thị trường chứng khoán lớn trên toàn cầu từ châu Á, châu Âu đến Phố Wall đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Tâm lý thận trọng và áp lực bán tháo bao trùm giới đầu tư khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách với dự báo nâng lãi suất, kết hợp cùng đà tăng phi mã của giá dầu và những quan ngại xung quanh làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Phố Wall, cả ba chỉ số chủ chốt đều khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ, nối gót đà giảm điểm trước đó tại thị trường châu Âu và châu Á. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 52.093,11 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5% xuống 7.585,73 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,8%, xuống còn 25.981,57 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,4% xuống 10.658,13 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,3% xuống 8.090,28 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 0,2% xuống 25.402,28 điểm.

Ông Jose Torres, chuyên gia phân tích tại hãng môi giới Interactive Brokers nhận định: "Chi phí đắt đỏ hơn, giá nhiên liệu tăng vọt cùng những lo ngại về tác động tiêu cực tiềm tàng từ việc phổ cập quá nhanh công nghệ AI đã kéo giá cổ phiếu xuống mức thấp nhất trong khoảng 6 tuần qua, ngay trước thềm quyết định chính sách của Fed."

Thị trường chứng khoán chịu sức ép lớn trước khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm để kiềm chế lạm phát tiêu dùng dai dẳng. Nếu các nhà hoạch định chính sách biểu quyết tăng lãi suất trong ngày 16/9, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023, thời điểm Fed chật vật đối phó với lạm phát thời kỳ hậu đại dịch.

Động thái này cũng diễn ra bất chấp sức ép chưa từng có từ Tổng thống Donald Trump, người liên tục kêu gọi cơ quan này hạ lãi suất để kích thích kinh tế trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Song song đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt lên mức 5,03%, mốc cao nhất kể từ năm 2007, trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Diễn biến này càng thúc đẩy nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn rời khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, thị trường cổ phiếu còn chịu tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng năng lượng. Xung đột tại Trung Đông cùng việc lực lượng Houthi tại Yemen kiểm soát tuyến đường hàng hải trọng yếu đã đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Chi phí năng lượng tăng cao đang buộc các ngân hàng trung ương toàn cầu phải siết chặt chính sách. Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuần trước đã tăng lãi suất tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, trong khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong phiên họp ngày 17/9 để hỗ trợ nền kinh tế đang tăng trưởng ảm đạm.

Tại Việt Nam, chốt phiên 15/9, chỉ số VN-Index tăng 22,92 điểm (1,28%) lên 1.811,15 điểm, chỉ số HNX-Index cũng tiến 2,19 điểm (0,81%) lên 274,13 điểm./.

Phố Wall giảm điểm trước áp lực kép từ giá dầu và lợi suất trái phiếu Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, xuống 52.421,20 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, xuống 7.619,98 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,6%, xuống 26.181,41 điểm.