Xuất siêu nông lâm thủy sản đạt 14,25 tỷ USD trong 8 tháng

Chia sẻ tại Họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng nay (16/9), Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết sản xuất nông lâm thủy sản 8 tháng qua đạt kết quả tốt, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước và xuất khẩu.

Thông tin cụ thể hơn, Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, trong 8 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,3 tỷ USD. Trong đó, nông sản chiếm 25,66 tỷ USD (tăng 2,7%); Lâm sản 12,57 tỷ USD (tăng 5,4%); thuỷ sản 7,94 tỷ USD (tăng 10,9%); sản phẩm chăn nuôi 511,9 triệu USD, (tăng 30%); đầu vào sản xuất 2,61 tỷ USD (tăng 64,8%).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 8 tháng qua khoảng 35,06 tỷ USD (tăng 8,1%). Trong đó, nông sản 22,24 tỷ USD (tăng 11,7%); chăn nuôi 3,6 tỷ USD (tăng 22,9%); thủy sản 2,12 tỷ USD (giảm 1,5%); lâm sản 2,48 tỷ USD (tăng 16,2%); đầu vào sản xuất 4,57 tỷ USD (giảm 12,9%).

Tính chung, xuất siêu nông lâm thủy sản 14,25 tỷ USD. Xuất khẩu sang các khu vực thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 11,2 tỷ USD (thị phần 22,7%, tăng 22,1%); Nhật Bản 3,3 tỷ USD (6,8%, tăng 2%).

Ông Long cũng cho biết trong năm 2026, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm nay là 74,0 tỷ USD. Do vậy, trong 4 tháng cuối năm cần đạt 24,9 tỷ USD, trung bình mỗi tháng đạt 6,23 tỷ USD.

Lúa gạo là sản phẩm nông nghiệp chủ lực. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, ông Long cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định sẽ phấn đấu hoàn thành 51 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng đã giao tại các quyết định. Trong đó tập trung ưu tiên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản; hoàn thiện thể chế; rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh.

Trong đó, các giải pháp chủ yếu bao gồm: Ưu tiên đẩy nhanh thực hiện các giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm nhằm đạt tốc độ tăng trưởng Ngành và kế hoạch xuất khẩu nông lâm thủy sản theo mục tiêu năm 2026.

Bộ cũng định hướng sản xuất phải bám sát kịch bản tăng trưởng đến từng lĩnh vực, sản phẩm. Các đơn vị sản xuất tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của từng lĩnh vực và của toàn ngành; cập nhật thường xuyên sản lượng, giá trị, thị trường và các yếu tố tác động để kịp thời điều chỉnh; thực hiện quyết liệt các giải pháp gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Các nhiệm vụ tiếp theo là đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nông sản. Theo dõi sát từng thị trường, ngành hàng; tháo gỡ rào cản kỹ thuật, đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc; xử lý vướng mắc đối với các ngành hàng chủ lực; chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ trực tiếp kết quả sản xuất; đẩy nhanh đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, các lĩnh vực tài nguyên, môi trường cũng phải đồng thời tạo điều kiện cho tăng trưởng và bảo đảm phát triển bền vững. Trọng tâm là tập trung giải quyết các điểm nghẽn về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh các nhiệm vụ về cơ sở dữ liệu đất đai, phục hồi nguồn nước bị suy thoái; xử lý ô nhiễm không khí, lưu vực sông, làng nghề và khu vực nông thôn; bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành; ưu tiên tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ 06 định hướng của Bộ Chính trị và Chiến dịch “100 ngày” tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW./.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số Phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ góp phần xây dựng người nông dân số, hợp tác xã số và nền kinh tế số nông nghiệp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Đồng Tháp.