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Giá vàng SJC đi ngang, giao dịch ở ngưỡng 145,3 triệu đồng mỗi lượng

Trong khi giá vàng thế giới giảm về dưới mốc 4.300 USD/ounce, thị trường vàng trong nước sáng nay khá trầm lắng khi một số thương hiệu chưa có sự điều chỉnh giá bán. 

Hồng Kiều
Giá vàng miếng SJC tiếp tục giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)
Giá vàng miếng SJC tiếp tục giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (16/9), giá vàng SJC đi ngang. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 9 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chưa có biến động so với chốt phiên trước (ngày 15/9).

Giá vàng nhẫn sáng nay có những điều chỉnh khác nhau. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn chưa biến động, niêm yết ở ngưỡng 142,3-145,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, hiện đang giao dịch ở ngưỡng 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.288 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế là 10,1 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.626 đồng/USD, tăng 9 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.770-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 50 đồng đồng/USD, Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.800-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng/USD chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.732-26.177 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 17 đồng, Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.760-26.150 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng/USD so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
#Giá vàng trong nước #Tỷ giá ngoại tệ #Thị trường vàng quốc tế #Ngân hàng Nhà nước #Thị trường chứng khoán
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