Việt Nam-Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Việt Nam là nền kinh tế năng động, có nền tảng chính trị-xã hội ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng và đang tạo lập thêm nhiều động lực tăng trưởng mới.

Đây là ý kiến thống nhất chung được đưa ra tại tọa đàm tọa đàm “Kết nối đầu tư Việt Nam-Cộng hòa Áo” vào chiều ngày 14/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo. Sự kiện diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Tọa đàm do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và các cơ quan, đối tác phía Áo tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai quốc gia đồng thời giới thiệu những bước phát triển mới của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam tới cộng đồng đầu tư Áo và châu Âu.

Triển vọng mở rộng hợp tác song phương

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo, nhất là khi hai nước hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Sự hiện diện của các cơ quan quản lý, quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp hai nước thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đầu tư Áo và châu Âu đối với thị trường Việt Nam, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác song phương.

Hiện, Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Để thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư phát triển, qua đó nhiều cơ hội sẽ mở ra cho các nhà đầu tư Áo và châu Âu. Cụ thể, Việt Nam ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao, bảo đảm đối xử bình đẳng và bảo hộ đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đồng thời đẩy mạnh xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng gắn với công nghệ tài chính, tài chính xanh và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh tọa đàm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo. (Ảnh: BTC)

Đối với thị trường vốn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Từ ngày 21/9/2026, cổ phiếu Việt Nam sẽ góp mặt vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell. Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách, hướng tới các chuẩn mực cao hơn, nâng cao tính minh bạch, an toàn và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Dư địa hợp tác lớn

Về quan hệ kinh tế song phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá Việt Nam-Áo đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Nhờ động lực từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), kim ngạch thương mại hai nước đạt khoảng 2,5-2,7 tỷ USD; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo trong ASEAN. Hiện, Áo có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 150 triệu USD và khoảng 60 doanh nghiệp có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Đáng chú ý, Hiệp định khung về hợp tác tài chính trị giá 150 triệu euro được ký giữa Bộ Tài chính hai nước vào tháng 6/2025 tiếp tục tạo nền tảng để triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới.

Trên nền tảng đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy ba hướng hợp tác trọng tâm về phối hợp thúc đẩy việc phê chuẩn đầy đủ Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), tạo khuôn khổ pháp lý ổn định và dài hạn; Khuyến khích các tập đoàn tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính Áo tham gia thị trường tài chính Việt Nam, trong đó có vai trò nhà đầu tư chiến lược; Và, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và kinh tế tuần hoàn.

Các tham luận tại hội nghị tập trung vào những chủ đề liên quan đến quá trình phát triển của thị trường tài chính và tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước. (Ảnh: BTC)

Tại sự kiện, bà Barbara Eibinger-Miedl, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Cộng hoà Áo đánh giá cao việc tổ chức tọa đàm và những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Áo. Bà nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, hai nước có dư địa lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Bên cạnh đó, bà bày tỏ mong muốn các cơ quan và doanh nghiệp hai bên tiếp tục duy trì đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành thêm nhiều dự án hợp tác cụ thể.

Tại đây, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông tin về quy mô, hệ sinh thái và tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam, quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và những nền tảng đang được xây dựng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các tham luận tại hội nghị tập trung vào những chủ đề liên quan đến quá trình phát triển của thị trường tài chính và tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước. Trong đó, đại diện của Ngân hàng Raiffeisen Quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp của Áo trong phát triển tài chính bền vững, huy động nguồn vốn xanh, gắn với quản trị rủi ro và hiệu quả thương mại. Phía Việt Nam, đại diện HDBank đã phân tích các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và quá trình chuyển đổi thị trường vốn trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư châu Âu, đại diện Ngân hàng StageInvest chia sẻ những kỳ vọng đối với thị trường Việt Nam, cách thức đánh giá các cơ hội đầu tư và những yếu tố có thể thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ, thực chất và lâu dài hơn của dòng vốn châu Âu. Các nội dung trao đổi đã góp phần làm rõ tiềm năng của thị trường Việt Nam, đồng thời gợi mở những lĩnh vực và phương thức hợp tác cụ thể giữa các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Các ý kiến tại Tọa đàm thống nhất đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, có nền tảng chính trị-xã hội ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng và đang tạo lập thêm nhiều động lực tăng trưởng mới. Quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán, hoàn thiện thể chế, phát triển tài chính xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm cơ hội cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư Áo tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam./.

Thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược giữa các địa phương Việt Nam-Áo Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã có buổi làm việc với Thủ hiến Thomas Stelzer nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và bang Thượng Áo trên các nhiều lĩnh vực.