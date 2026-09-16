Việt Nam và Argentina trước cơ hội mở rộng thị trường Mercosur

Đại sứ Việt Nam tại Argentina, Ngô Minh Nguyệt, nhận định việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai bên, qua đó tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế có tính bổ trợ cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt tại Ngày Xuất khẩu lần thứ 30 do Phòng Xuất khẩu Cộng hòa Argentina (CERA) tổ chức ngày 15/9 tại Buenos Aires, với chủ đề “Biên giới mới của xuất khẩu: Những chuyển đổi đang diễn ra,” Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam coi Argentina và Mercosur là những đối tác quan trọng tại Nam Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Argentina đang phát triển tích cực và không cạnh tranh trực tiếp trong nhiều lĩnh vực.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 4,27 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Argentina 876,74 triệu USD và nhập khẩu 3,39 tỷ USD.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết Việt Nam xuất khẩu sang Argentina chủ yếu các mặt hàng công nghiệp và tiêu dùng như thiết bị điện, điện tử, giày dép, máy móc, dệt may và thiết bị quang học; trong khi nhập khẩu từ Argentina các sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu phục vụ chế biến thực phẩm như ngũ cốc, ngô, thức ăn chăn nuôi, khô đậu tương, bông, da, thịt và sản phẩm sữa.

Theo Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, dư địa hợp tác còn rất lớn trong các lĩnh vực Argentina có thế mạnh như khoáng sản chiến lược, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và dược phẩm. Ở chiều ngược lại, máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng của Việt Nam có thể tiếp tục cung cấp các nguồn đầu vào có chất lượng và giá cạnh tranh cho quá trình phát triển công nghiệp của Argentina.

Đề cập tiến trình hội nhập thương mại, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Mercosur, được khởi động từ tháng 12/2025. Vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra tại Buenos Aires từ ngày 24-28/8 vừa qua.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp Argentina. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, Mercosur với hơn 270 triệu dân, với GDP lên tới hơn 2.000 tỷ USD, đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam tại Nam Bán cầu. Kim ngạch thương mại Việt Nam-Mercosur tăng từ 6,6 tỷ USD năm 2015 lên hơn 12 tỷ USD trong năm 2025. Việc ký kết PTA được kỳ vọng giúp giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan, mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn cung, qua đó mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng hai bên.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong bối cảnh Argentina chính thức nộp đơn xin gia nhập hiệp định ngày 2/6 vừa qua.

Với tư cách thành viên sáng lập và là nước Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam hoan nghênh đề nghị gia nhập của Argentina và sẵn sàng phối hợp với các thành viên CPTPP để hỗ trợ quá trình này.

Theo Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, nếu PTA Việt Nam-Mercosur được ký kết cùng với việc Argentina gia nhập CPTPP, doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn. Argentina có thể coi Việt Nam là một cửa ngõ vào thị trường ASEAN với hơn 650 triệu dân, trong khi Việt Nam có thể tận dụng Argentina như một điểm kết nối để mở rộng hiện diện tại Nam Mỹ.

Trong phát biểu, Đại sứ Indonesia Sulaiman Syarif, cũng là khách mời đặc biệt của sự kiện, nhấn mạnh Argentina là một đối tác thương mại quan trọng của Indonesia và cho biết hai nước đang mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông đặc biệt đề cập việc Indonesia mở cửa thị trường cho thịt bò Argentina, đồng thời bày tỏ quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng, trong đó có niken và các loại khoáng sản có ý nghĩa chiến lược, bên cạnh lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng nước chủ nhà Pablo Quirno, nhấn mạnh chủ trương mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại với thế giới, coi đây là một trong những động lực quan trọng để Argentina mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông cho biết trong nửa đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Argentina đạt gần 58 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu năng lượng tăng 40%.

Theo ông Quirno, các thỏa thuận thương mại mới đang giúp Argentina mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận các thị trường quốc tế, từ mức tương đương khoảng 10% GDP toàn cầu trước đây lên gần 30% hiện nay.

Bộ trưởng Kinh tế Argentina, Luis Caputo, tập trung vào yêu cầu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho đầu tư và tăng trưởng. Ông nhấn mạnh Chính phủ đang củng cố kỷ luật tài khóa, kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, bảo đảm quyền sở hữu và tôn trọng các cam kết, qua đó từng bước khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.

Trong khi đó, Bộ trưởng Cải cách và Chuyển đổi Nhà nước Argentina, Federico Sturzenegger, nhấn mạnh chương trình cải cách và đơn giản hóa quy định nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo ông, Chính phủ đã loại bỏ khoảng 17.000 quy định, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào đường bộ, đường sắt và các công trình hạ tầng logistics nhằm giảm chi phí vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Argentina. Ông cho rằng những cải cách này có thể tạo điều kiện để Argentina tăng mạnh xuất khẩu trong những năm tới.

Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bà Carola Ramón, Phó Chủ tịch của CERA, cho biết chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 2 vừa qua để lại ấn tượng sâu sắc về những thay đổi và bước phát triển của đất nước. Sau 25 năm kể từ lần đầu đến Việt Nam, bà nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt về trình độ phát triển kinh tế, chất lượng dịch vụ và diện mạo của đất nước.

Theo bà Carola Ramón, những thành tựu này cho thấy tốc độ phát triển năng động của Việt Nam, đồng thời khẳng định tiềm năng hợp tác ngày càng lớn giữa hai nước. Bà đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Argentina-Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đồng thời cho rằng Việt Nam có thể đóng vai trò cửa ngõ quan trọng để Argentina tăng cường kết nối với ASEAN và khu vực châu Á./.

Việt Nam và Mercosur hướng tới xây dựng thỏa thuận thương mại hiệu quả, cân bằng Phiên đàm phán lần thứ nhất PTA Việt Nam-Mercosur tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam và Mercosur tiếp tục trao đổi, hướng tới mục tiêu xây dựng một thỏa thuận thương mại hiệu quả.