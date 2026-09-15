Cà Mau khơi thông nguồn lực, tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng 10%

Cà Mau bước vào những tháng cuối năm với áp lực phải tạo thêm động lực tăng trưởng khi GRDP quý 2/2026 tăng 7,12%, trong khi mục tiêu cả năm từ 10% trở lên. Đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ mặt bằng, đất đai và thúc đẩy sản xuất đang được tỉnh xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tám tháng đầu năm 2026, kinh tế Cà Mau duy trì đà tăng ở nhiều lĩnh vực, song mức tăng trưởng chưa tạo được bước đột phá. Trong khi đó, tiến độ giải ngân đầu tư công còn thấp, sản xuất công nghiệp chưa đa dạng, nông nghiệp và thủy sản chịu áp lực chi phí đầu vào. Đây là những điểm nghẽn tỉnh cần tập trung xử lý để tạo thêm giá trị trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh tăng 6,8% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18%; kim ngạch xuất khẩu tăng 11,8%. Thu ngân sách nhà nước đạt 78% dự toán năm.

Hoạt động thu hút đầu tư cũng có chuyển biến tích cực. Riêng tháng Tám, tỉnh thu hút 10 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 10.130 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, 38 dự án được cấp mới, tổng vốn đăng ký hơn 32.086 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh có 727 dự án đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 364.836 tỷ đồng.

Khách du lịch chụp ảnh tại biểu tượng con cua tại Khu du lịch Mũi Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực tạo nguồn thu đáng kể. Trong tháng Tám, Cà Mau đón khoảng 645.300 lượt khách, trong đó hơn 9.300 lượt khách quốc tế lưu trú, doanh thu khoảng 800 tỷ đồng. Tính chung tám tháng, tỉnh đón hơn 6,62 triệu lượt khách, tăng 6,4%; doanh thu gần 6.900 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, những kết quả trên chưa đủ tạo bước chuyển mạnh về tăng trưởng. Tính đến ngày 31/8, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 43% kế hoạch. Một số dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, đất đai và nguồn vật liệu xây dựng. Cùng với đó, các yếu tố tăng trưởng mới còn hạn chế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, trong khi sản xuất công nghiệp chưa đa dạng.

Gỡ nút thắt từ đầu tư công

Trong bối cảnh này, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công được Cà Mau xác định là một trong những giải pháp trực tiếp để tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn, đồng thời yêu cầu rà soát từng dự án chậm giải ngân, xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm để có phương án xử lý.

Ngành tài chính được giao phối hợp với các chủ đầu tư lập danh sách các dự án giải ngân chậm, phân loại những vướng mắc thuộc từng nhóm để tháo gỡ. Các xã, phường phải phối hợp quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời, tránh tình trạng hồ sơ kéo dài qua nhiều cấp.

Yêu cầu này được đặt trong tổng thể đổi mới phương thức điều hành của tỉnh. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, trong những tháng cuối năm, các ngành, địa phương cần chuyển từ báo cáo tiến độ sang quản trị theo kết quả, từ xử lý thủ tục sang giải quyết dứt điểm từng vấn đề; chủ động nhận diện sớm điểm nghẽn và xử lý ngay những việc thuộc thẩm quyền.

Siết tiến độ về đích Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 ngày 28/8, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu việc triển khai các công trình, dự án phải được cụ thể hóa bằng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Với những dự án chậm, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; các thủ tục còn vướng phải được giải quyết đến nơi đến chốn.

Tạo thêm giá trị từ những lợi thế lớn

Bên cạnh đầu tư công, Cà Mau đang tìm dư địa tăng trưởng từ những ngành có lợi thế, trước hết là năng lượng, thủy sản, nông nghiệp và du lịch.

Trong lĩnh vực công nghiệp-năng lượng, tỉnh yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, đồng thời xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Việc đưa các dự án mới vào hoạt động đúng tiến độ được kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Với thủy sản, lợi thế về vùng biển rộng khoảng 71.000km2, diện tích nuôi trồng lớn và thương hiệu tôm đã được khẳng định tạo nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sản lượng mà phải nâng giá trị thông qua chất lượng, tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chế biến và mở rộng thị trường.

Hoạt động tại Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An, khu Công nghiệp Khánh An, Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, thủy sản; chủ động phòng, chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Năng lượng cũng được xem là một hướng mở với điện khí, điện gió, điện mặt trời, trong đó có tiềm năng lớn về điện gió trên biển. Nếu được khai thác hiệu quả, đây không chỉ là nguồn bổ sung cho sản xuất công nghiệp mà còn có thể tạo ra các chuỗi đầu tư, dịch vụ và việc làm mới.

Trong khi đó, hệ sinh thái rừng, biển cùng các giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng tiếp tục tạo dư địa để Cà Mau phát triển du lịch. Kết quả 8 tháng cho thấy lĩnh vực này đang duy trì đà tăng, song việc nâng chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách sẽ là yếu tố quan trọng để chuyển lượng khách thành giá trị kinh tế cao hơn.

Thu hút đầu tư theo hướng tạo giá trị

Cùng với tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, Cà Mau định hướng nâng chất lượng dòng vốn đầu tư mới. Thay vì chỉ chú trọng số lượng dự án và tổng vốn đăng ký, tỉnh hướng tới lựa chọn những dự án có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị, có khả năng tạo giá trị gia tăng, hình thành chuỗi sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp ngân sách.

Đây cũng là cách để biến những con số về thu hút đầu tư thành năng lực tăng trưởng thực tế.

Hệ thống hạ tầng được đồng bộ và phát triển tạo động lực cho Cà Mau thúc đẩy kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Với 38 dự án được cấp mới từ đầu năm và tổng vốn đăng ký hơn 32.086 tỷ đồng, yêu cầu tiếp theo không chỉ là hoàn tất thủ tục mà phải thúc đẩy các dự án triển khai đúng tiến độ, sớm tạo ra sản phẩm và giá trị mới cho nền kinh tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, với các giải pháp cụ thể và khả thi.

Mục tiêu này đặt ra yêu cầu Cà Mau phải tính toán sát từng phần việc còn lại: dự án nào có thể tạo thêm giá trị, điểm nghẽn nào cần xử lý ngay, lĩnh vực nào còn dư địa tăng tốc và nguồn lực nào có thể huy động hiệu quả hơn.

Khi những nút thắt về đầu tư, mặt bằng, đất đai và sản xuất được tháo gỡ, các lợi thế về thủy sản, năng lượng, du lịch và thu hút đầu tư sẽ có thêm điều kiện chuyển hóa thành động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm./.

Cà Mau chuyển lợi thế sẵn có thành giá trị và năng lực cạnh tranh mới Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 57, công tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại Cà Mau có nhiều chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.