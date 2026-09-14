Hải Phòng tháo điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng 13% trong năm 2026

Thành phố Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh các dự án công nghiệp, logistics nhằm tạo thêm năng lực sản xuất, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026.

Công nghiệp và đầu tư tiếp tục tạo lực đẩy

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2026 ước tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, IIP tăng 15,22%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,66%, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng.

Thu hút đầu tư cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 8 tháng, Hải Phòng thu hút gần 3,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, gấp 1,75 lần cùng kỳ năm trước. Thành phố đã thành lập 5 khu công nghiệp, khởi công 8 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.000ha, tổng vốn đầu tư khoảng 33.500 tỷ đồng. Hiện 16 dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai, tạo thêm dư địa thu hút các dự án sản xuất.

Đáng chú ý, đến cuối năm 2026, Hải Phòng dự kiến có thêm hàng chục dự án công nghiệp đi vào hoạt động, tạo thêm khoảng 7.200 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long, mục tiêu tăng trưởng công nghiệp những tháng cuối năm vẫn đối mặt nhiều thách thức khi một số doanh nghiệp sản xuất lớn có dấu hiệu chững lại. Vì vậy, bảo đảm các dự án mới hoàn thành, đi vào sản xuất đúng kế hoạch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung sản lượng cho nền kinh tế.

Gỡ vướng từ cơ sở, khơi thông dòng vốn

Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 bình quân từ 13%/năm trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hải Phòng đang yêu cầu các địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ bằng tiến độ và kết quả đầu ra, tập trung xử lý những điểm nghẽn trực tiếp cản trở tăng trưởng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại xã Kiến Hải, địa phương đã xây dựng Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 5/8/2026, xác định các nhiệm vụ tác động trực tiếp đến tăng trưởng, gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu với tiến độ thực hiện.

Công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến rõ nét. Xã hoàn thành giải phóng mặt bằng 6,021ha phục vụ Dự án khu tái định cư đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; bàn giao mặt bằng thi công Dự án cầu Văn Úc 2 thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (CT.08).

Đối với đoạn tuyến từ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến đường bộ ven biển, địa phương đang thu hồi khoảng 24,92ha, liên quan 500 hộ có đất nông nghiệp và 29 hộ có đất ở.

Dù vậy, giải ngân đầu tư công vẫn là điểm nghẽn của Kiến Hải khi nguồn thu phụ thuộc nhiều vào tiền sử dụng đất, trong khi các khu đất dự kiến đấu giá đang hoàn thiện thủ tục và đầu tư hạ tầng.

Để xử lý vấn đề này, xã đang rà soát từng công trình, dự án; tăng cường kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và hồ sơ thanh toán. Các dự án có khả năng giải ngân tốt được ưu tiên nguồn lực, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp.

Kiến Hải cũng đang hoàn thiện thủ tục, đầu tư hạ tầng hai khu đất tại thôn Đoan Xá và Đoàn Xá, phấn đấu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào cuối năm, tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển.

Trước khó khăn về nguồn thu tiền sử dụng đất, thành phố đã hỗ trợ địa phương nguồn lực đầu tư công để bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ.

Cùng với tháo gỡ điểm nghẽn trước mắt, Kiến Hải được tạo thêm dư địa phát triển thông qua Dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới quy mô khoảng 53,26ha, tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng.

Quy hoạch phân khu Khu thương mại, dịch vụ logistics Kiến Hải quy mô khoảng 90,85ha cũng đã được phê duyệt. Địa phương đồng thời đề xuất 6 khu đất để thu hút đầu tư vào thương mại-dịch vụ, logistics, công nghiệp và nhà ở.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để mở không gian tăng trưởng

Tại xã Nghi Dương, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Ngũ Phúc giai đoạn 1 được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp.

Hải Phòng có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong 8 tháng, xã đã hoàn thành 7 đợt chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 578 hộ gia đình, cá nhân và phần đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, với tổng diện tích 111,61ha, số tiền hơn 598 tỷ đồng. Ngày 4/9, địa phương tiếp tục chi trả hơn 83,8 tỷ đồng cho 121 hộ có đất thuộc phạm vi thu hồi.

Sau khi Nghị quyết 11-NQ/TU được ban hành, xã Nghi Dương rà soát toàn bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đánh giá tiến độ và dư địa tăng trưởng từng lĩnh vực, tập trung vào đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đất đai, ngân sách, sản xuất, thương mại-dịch vụ, cải cách hành chính, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Việc phân công được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả.

Đến tháng Tám, xã đã giải ngân 83% kế hoạch vốn được giao, vượt 18% so với kịch bản giải ngân 8 tháng của thành phố và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Những kết quả từ cơ sở đang góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng chung, song áp lực hoàn thành các mục tiêu vẫn rất lớn. Đến ngày 31/8, Hải Phòng còn 12 nhiệm vụ thành phần chậm tiến độ; giải ngân đầu tư công mới đạt 55,8% kế hoạch, thấp hơn kịch bản đề ra.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó có việc một số cấp ủy, người đứng đầu chưa sâu sát, quyết liệt; sự phối hợp trong tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư chưa chặt chẽ.

Trong thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục yêu cầu các địa phương quản lý tiến độ theo “đường găng”, xử lý dứt điểm các dự án chậm, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư và tháo gỡ thủ tục để đưa các dự án vào triển khai, sản xuất.

Mục tiêu trước mắt là đạt tối thiểu 75% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong quý 3/2026. Việc chuyển quyết tâm thành hành động cụ thể ở từng dự án, từng địa bàn sẽ là yếu tố quan trọng để khơi thông dòng vốn, bổ sung năng lực sản xuất và đưa Nghị quyết 11-NQ/TU thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng của Hải Phòng./.

Hải Phòng - từ thành phố cảng đến trung tâm nguồn lực của quốc gia biển mạnh Là đô thị cảng lớn của miền Bắc, Hải Phòng hội tụ cả hệ thống hạ tầng cảng biển, dịch vụ logistics, công nghiệp và một trung tâm đào tạo chuyên sâu về hàng hải, kinh tế biển.