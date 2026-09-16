Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang đã ký Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 14/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2031-2035.

Quyết định nêu, việc xây dựng một Chương trình hành động cấp quốc gia để triển khai Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 là cần thiết để tạo căn cứ phối hợp giữa các Bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả hợp tác kết nối ASEAN, đồng thời có cơ sở vững chắc từ các văn kiện khu vực và quốc gia (Chương trình).

Chương trình hành động được xây dựng và triển khai theo chủ trương chung của Đề án tổng thể định hướng xây dựng Chương trình hành động triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược về Chính trị-An ninh, Kinh tế, Văn hóa-Xã hội và Kết nối. Chương trình hành động cũng bám sát các quan điểm chỉ đạo cốt lõi, thể hiện tầm nhìn và cam kết của Việt Nam với một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, thịnh vượng, với các quan điểm cụ thể sau:

Thứ nhất, Chương trình hành động được xây dựng nhằm quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, bám sát các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các Kế hoạch chiến lược liên quan; từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Thứ hai, Chương trình lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng cơ hội thị trường, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa hội nhập kinh tế với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao an sinh xã hội.

Thứ ba, Chương trình hành động đề cao cách tiếp cận toàn diện, liên ngành và liên trụ cột, đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả thực thi, cơ chế theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chính sách trong quá trình triển khai giữa cấp trung ương và cấp địa phương. Do đó, việc triển khai tại Việt Nam cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan, đảm bảo tính hiệu quả và tránh chồng chéo.

Về mục tiêu chung của chương trình hành động: Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN được dự kiến kết nối ASEAN bằng cách tăng cường liên kết vật chất, thể chế và giao lưu nhân dân trong khu vực, đồng thời hỗ trợ thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, thông qua sáu lĩnh vực chiến lược. Chương trình hành động sẽ hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2031-2035, và tầm nhìn 2045 của ASEAN.

Về mục tiêu cụ thể, sáu lĩnh vực chiến lược (Cơ sở hạ tầng bền vững; Phát triển đô thị thông minh và bền vững; Đổi mới sáng tạo số; Logistics và Chuỗi cung ứng liền mạch; Hợp tác và Quy định xuất sắc; Kết nối giữa con người với con người) được triển khai đồng bộ nhằm tối ưu hóa hiệu quả phối hợp giữa các Trụ cột Cộng đồng ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, tại Thủ đô Jakarta, Indonesia (3/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cấu trúc gồm 6 Lĩnh vực (tương ứng với 6 Mục tiêu chiến lược) và 49 Biện pháp chiến lược thuộc Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN. Các biện pháp này được cụ thể hóa thành các Hoạt động trong Kế hoạch công tác, quy định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và mốc thời gian thực hiện. Định kỳ hoặc theo yêu cầu phát sinh, Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các bên liên quan rà soát, điều chỉnh Kế hoạch công tác phù hợp với thực tiễn.

Mục tiêu cụ thể bao gồm: Cụ thể hóa mục tiêu và tổ chức triển khai Kế hoạch Kết nối ASEAN: Chương trình tập trung cụ thể hóa và triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, biện pháp chiến lược của Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN 2026-2035 (ACSP) phù hợp với điều kiện thực tiễn, pháp luật và lợi ích quốc gia của Việt Nam. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành nhằm bảo đảm sự tham gia chủ động, đóng góp thực chất vào mạng lưới kết nối khu vực.

Hoàn thiện thể chế và bảo đảm hài hòa pháp luật: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực trọng yếu như cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, đầu tư, hải quan, logistics, thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đô thị thông minh. Qua đó, bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa giữa quy định trong nước với các cam kết nội khối ASEAN và thông lệ quốc tế.

Tăng cường điều phối liên ngành và nâng cao năng lực hội nhập: Tập trung nâng cao hiệu quả điều phối liên ngành, củng cố năng lực cơ quan đầu mối và hoàn thiện cơ chế giám sát thực thi cam kết ACSP gắn kết chặt chẽ với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Song song đó, đẩy mạnh nâng cao nhận thức, năng lực hội nhập, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho các bên liên quan, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tối ưu hóa cơ hội từ thị trường ASEAN và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực.

Khẳng định vai trò và vị thế chiến lược của Việt Nam: Tiếp tục nâng cao vai trò, tiếng nói và vị thế của Việt Nam thông qua việc đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các sáng kiến kinh tế chung. Từ đó, chủ động cùng các quốc gia thành viên hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và bảo đảm sự phát triển bền vững của khu vực.

Chương trình hành động được triển khai trên phạm vi cả nước, áp dụng đối với các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan đầu mối tham gia hợp tác trong khuôn khổ Kết nối ASEAN.

Thời gian thực hiện như sau:

Giai đoạn 1: Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Năm 2026: hoàn thành việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 của các Bộ, ngành thực hiện Chương trình hành động và lồng ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở cấp trung ương và địa phương (nếu có).

Giai đoạn 2026-2030: Triển khai hiệu quả các hoạt động trọng tâm theo từng lĩnh vực.Năm 2028: Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Năm 2030: Đánh giá cuối kỳ giai đoạn 1 việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2031-2035.

Giai đoạn 2: Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2031-2035.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, tại Cebu, Philippines (5/2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáu tháng đầu năm 2031: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2031-2035.

Giai đoạn 2031-2035: Triển khai hiệu quả các hoạt động trọng tâm theo từng lĩnh vực.

Năm 2033: Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2031-2035.

Năm 2035: Đánh giá cuối kỳ việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối tại Việt Nam giai đoạn 2031-2035.

Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN được dự kiến kết nối ASEAN bằng cách tăng cường liên kết vật chất, thể chế và giao lưu nhân dân trong khu vực, đồng thời hỗ trợ thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, thông qua sáu lĩnh vực chiến lược: Cơ sở hạ tầng bền vững; Phát triển đô thị thông minh và bền vững; Đổi mới sáng tạo số; Logistics và Chuỗi cung ứng liền mạch; Hợp tác và Quy định xuất sắc; và Kết nối giữa con người với con người.

Trên cơ sở các mục tiêu trên, căn cứ nội dung Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN 2026-2035, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xây dựng kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Quyết định số 1775/QĐ-TTg và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035 trong file đính kèm tại đây./.