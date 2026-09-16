Truyền thông Thái Lan đặc biệt ấn tượng tà áo dài tím của Phu nhân Ngô Phương Ly

Hình ảnh Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, trong tà áo dài màu tím tại lễ đón chính thức Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida ở Hà Nội ngày 15/9 đã thu hút sự chú ý của nhiều báo, tạp chí và fanpage Thái Lan.

Các bài viết tập trung giới thiệu vẻ đẹp thanh lịch của áo dài Việt Nam, đồng thời đặc biệt chú ý đến chất liệu lụa Thái Lan được sử dụng để may trang phục, qua đó làm nổi bật sự giao lưu và kết nối văn hóa giữa hai nước.

Báo Khaosod English đăng bài “Vietnam's first lady Ngo Phuong Ly, wife of To Lam, wore an elegant ao dai made from Thai silk during the official welcome for the King and Queen” (tạm dịch: Phu nhân Việt Nam Ngô Phương Ly mặc áo dài thanh lịch được may từ lụa Thái Lan trong lễ đón Nhà Vua và Hoàng hậu). Bài viết nhấn mạnh bộ áo dài màu tím của Phu nhân được may từ lụa sản xuất tại Thái Lan, sử dụng lụa Yok Dok Lamphun, loại lụa truyền thống của Thái Lan được dệt với các họa tiết bằng sợi vàng. Khaosod English cho rằng trang phục góp phần làm nổi bật mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa Thái Lan và Việt Nam. Bài viết cũng lưu ý đây không phải lần đầu tiên Phu nhân Ngô Phương Ly mặc trang phục được may từ lụa Thái Lan, khi trước đó bà từng mặc một bộ trang phục màu xanh bằng lụa Thái Lan trong chuyến thăm Bangkok.

Tạp chí Love Thai Culture tự hào đăng bài “Ao Dai Made from Thai Silk” (tạm dịch: Áo dài được may từ lụa Thái Lan), giới thiệu Phu nhân Ngô Phương Ly mặc áo dài màu tím hạt mận, được may từ lụa dệt hoa văn Lamphun nhân dịp đón Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan. Bài viết nhấn mạnh đây là loại lụa đặc trưng của tỉnh Lamphun và là một trong những sản phẩm chỉ dẫn địa lý (GI) của Thái Lan, được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Thương mại Thái Lan đăng ký từ năm 2007. Qua đó, chất liệu truyền thống của Thái Lan trở thành một điểm nhấn trong bộ áo dài được Phu nhân lựa chọn tại sự kiện cấp Nhà nước.

Tạp chí Thai Classic đăng bài “Đệ nhất phu nhân Việt Nam mặc trang phục dân tộc được may từ lụa Thái Lan”, tập trung giới thiệu áo dài màu tím hạt mận của Phu nhân Ngô Phương Ly được may từ lụa dệt hoa văn Lamphun, một loại lụa dệt vàng và là sản phẩm GI của Thái Lan. Bài viết đồng thời giải thích áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, với kiểu dáng ôm sát, cổ cao, tay dài, xẻ tà hai bên và mặc cùng quần dài; thường được sử dụng trong các dịp quan trọng, nghi lễ cấp Nhà nước và các sự kiện đón tiếp khách nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong khi đó, Fanpage Prach Sam Si đăng bài “Vẻ đẹp của hai nền văn hóa: “Đệ nhất phu nhân Việt Nam” mặc trang phục dân tộc được may từ lụa Thái Lan”. Bài viết đặc biệt chú ý đến sự kết hợp giữa áo dài Việt Nam và lụa dệt hoa văn Lamphun của Thái Lan. Theo fanpage, việc sử dụng lụa Thái Lan để may áo dài Việt Nam tạo nên hình ảnh kết hợp giữa bản sắc trang phục truyền thống Việt Nam với kỹ thuật dệt và nghề thủ công của Thái Lan. Bài viết xem đây là một hình ảnh phản ánh sự giao thoa văn hóa giữa hai nước, khi trang phục truyền thống Việt Nam được thể hiện trên chất liệu gắn với nghề dệt và nghệ thuật thủ công của Thái Lan.

Fanpage Rueang Lao Tamnan Boran đăng bài “Khi trang phục Thái sánh cùng Áo dài”, đặt hình ảnh trang phục Thai Amarin của Hoàng hậu Suthida bên cạnh áo dài của Phu nhân Ngô Phương Ly như một cuộc đối thoại văn hóa giữa hai nước. Bài viết cho biết bộ áo dài màu tím hạt mận của Phu nhân được may từ lụa dệt hoa văn Lamphun của Thái Lan. Fanpage nhấn mạnh rằng, hình ảnh lụa Thái Lan được sử dụng trong trang phục truyền thống Việt Nam sẽ mang ý nghĩa đáng chú ý, thể hiện sự kết nối giữa hai nền văn hóa thông qua nghề dệt và nghệ thuật thủ công. Bài viết cũng giới thiệu lụa dệt hoa văn Lamphun là sản phẩm GI của Thái Lan.

Qua các bài viết, bộ áo dài màu tím của Phu nhân Ngô Phương Ly đã trở thành một điểm nhấn được truyền thông và mạng xã hội Thái Lan chú ý trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan. Bên cạnh vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và sự tinh tế trong lựa chọn trang phục của Phu nhân, các nguồn tin còn tập trung vào chất liệu lụa Thái Lan, đặc biệt là lụa dệt hoa văn Lamphun.

Hình ảnh áo dài Việt Nam kết hợp với chất liệu lụa Thái Lan không chỉ tạo nên điểm nhấn về giao lưu văn hóa mà còn thể hiện sự gắn kết giữa hai nền văn hóa và nhân dân hai nước. Sự giao thoa này góp phần tạo thêm những hình ảnh đẹp, gần gũi và giàu ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, bên cạnh các hoạt động ngoại giao chính thức, đồng thời mở rộng không gian giao lưu giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và ngoại giao nhân dân./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.