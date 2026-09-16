Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi chuyên đề về đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật với các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, liên tục được đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng khi lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần này có nhiều đồng chí là Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, lãnh đạo các địa phương đã và đang là các nhà quản lý kỳ cựu trong lĩnh vực pháp luật.

Chuyên đề của Chủ tịch Quốc hội truyền đạt đã nêu bật một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội gồm việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua; những hạn chế, tồn tại và nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia; vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đảm bảo “6 rõ:” rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để các học viên vận dụng và thực hiện sau khi lớp học kết thúc là: “Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả. Phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.”

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 14-19/9/2026 với sự tham dự của 95 học viên./.

Đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế trong phát triển nguồn nhân lực chiến lược Xây dựng và nâng tầm đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là bố trí, sắp xếp nhân sự trong bộ máy hành chính, là chiến lược đầu tư căn bản mang tính quyết định cho tương lai phát triển bền vững của quốc gia.