Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 16/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược.”

Trong phát biểu khai mạc, Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc - cho rằng cần xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng, có lợi cho tất cả, đồng thuận, hợp tác và cùng thắng.

Theo ông Đổng Quân, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế có nhiều thay đổi, các nước cần tăng cường đồng thuận, thúc đẩy hợp tác toàn diện và bền vững; duy trì ổn định thông qua chủ nghĩa đa phương; tôn trọng hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc làm trung tâm và ủng hộ vai trò lớn hơn của Liên hợp quốc trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn ngừa nguy cơ trên cơ sở rút kinh nghiệm từ lịch sử; giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn; thúc đẩy an ninh và phát triển chung, đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác bằng những hành động cụ thể.

Trong khi đó, phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược,” Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Các nước vẫn mong muốn chia sẻ những giá trị chung về đẩy mạnh trật tự công bằng bao trùm, dựa trên luật pháp quốc tế. Thế nhưng, xung đột quân sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới; luật pháp quốc tế chưa được thực thi nghiêm túc; cạnh tranh chiến lược nhằm mục đích lôi kéo, tập hợp lực lượng còn phổ biến; sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, thậm chí vũ khí hủy diệt lớn đang làm cho thế giới trở nên nhiều mâu thuẫn và đáng lo ngại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Phiên toàn thể 1 Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đề cao và mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế.

Để có một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm như vậy cần đến sự ổn định chiến lược, mà ở đó, môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thể chế quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, các cam kết khu vực.

Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn ấy, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng cần quan tâm đến 4 vấn đề cơ bản.

Trước hết, các quốc gia cần thiện chí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm. Thiếu thiện chí thì dễ đối đầu. Thiếu tin cậy dễ sinh nghi kỵ. Thiếu trách nhiệm rất dễ thờ ơ, vô cảm - đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, bất ổn.

Việc đề cao trách nhiệm của các nước lớn là rất quan trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cần phải cao. Không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ, các quốc gia cần tôn trọng độc lập và lợi ích chính đáng của nhau; không nên tìm kiếm an ninh cho quốc gia mình mà gây bất ổn cho quốc gia khác, không để cạnh tranh thu hẹp không gian hợp tác.

Hai là, luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, cần được tôn trọng, xem đó là nền tảng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Nếu không, khó có thể xây dựng được một trật tự quốc tế và sự ổn định chiến lược công bằng và bao trùm.

Ba là, cần phát huy vai trò các cơ chế đa phương, trong đó Liên hợp quốc là trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu.

Tại châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc khu vực, duy trì hòa bình và ổn định, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) với hiệu lực, hiệu quả thực chất và khả thi.

Cũng trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Bốn là, cần đến sự đoàn kết và đồng thuận, sự giúp đỡ và sẻ chia. Trong một thế giới còn nhiều biến động, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, một quốc gia khó có thể tự mình đơn lẻ ứng phó hiệu quả trước các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp, cả truyền thống và phi truyền thống.

Quang cảnh Diễn đàn. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Cũng trong bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ chia sẻ trước thảm họa lũ quét xảy ra mới đây tại khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal.

Đại tướng đồng thời thông báo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026, sẽ có chủ đề “Hòa bình-Hữu nghị-Hợp tác cùng phát triển,” thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng các nước hợp tác phát triển nền quốc phòng ngày càng vững mạnh, để bảo đảm có thể giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, cùng nhau góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới.

Bài phát biểu về chủ đề đầy tính thời sự của Đại tướng Phan Văn Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 diễn ra từ ngày 15-17/9 với chủ đề chính “Xây dựng đồng thuận về ổn định, cùng thúc đẩy quản trị an ninh,” đánh dấu kỷ niệm 20 năm Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh được tổ chức.

Diễn đàn lần này có sự tham dự của gần 100 đoàn đại biểu chính thức, cũng như các chuyên gia và học giả đến từ các quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế, trong đó có hơn 60 quan chức cấp bộ trưởng trở lên và lãnh đạo quân đội các nước. Diễn đàn gồm 2 phiên toàn thể và 8 phiên đồng thời./.

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