Đại sứ Lào tại Nga: Quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), chiều 15/9 (giờ địa phương), đoàn Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Shiphandone Oybuabuddy dẫn đầu, đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva để chúc mừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại buổi gặp mặt thân mật thắm tình đồng chí anh em, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào, Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy đã gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng toàn thể các cán bộ ngoại giao đang công tác tại Nga.

Đại sứ Lào khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam là tài sản vô giá, luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ và phát triển. Chính vì thế mà hằng năm, Đại sứ quán Lào tại Nga theo truyền thống đều đến chúc mừng Ngày Quốc khánh của Việt Nam.

Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại tại địa bàn Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi phát biểu cảm ơn, đồng thời thông báo về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đặng Minh Khôi bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước tình cảm sâu sắc, nghĩa tình của Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy cùng các cán bộ ngoại giao Lào. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh việc đoàn Đại sứ quán Lào đến chúc mừng ngày lễ trọng đại của Việt Nam là minh chứng sinh động cho mối quan hệ anh em thân thiết, thủy chung “có một không hai” giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã vui mừng thông báo với phía Lào về kết quả thành công tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 vừa qua.

Đại sứ nêu rõ chuyến thăm lịch sử của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, thực chất trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ Lào Shiphandone Oybuabuddy tặng hoa chúc mừng 81 năm Ngày Quốc Khánh Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Việc ký kết Tuyên bố chung và loạt văn kiện hợp tác quan trọng không chỉ củng cố vững chắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Nga, mà còn mở ra không gian hợp tác mới mang tính bứt phá.

Thành công từ chuyến thăm tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy sự ổn định, phát triển chung trong khu vực.

Trong không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết, tập thể cán bộ, nhân viên hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Nga đã cùng giao lưu văn hóa ẩm thực, chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

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