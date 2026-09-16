Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề về đổi mới tư duy xây dựng thể chế

Chủ tịch Quốc hội truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia."

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)
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Quang cảnh buổi trao đổi. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Đổi mới tư duy xây dựng thể chế
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