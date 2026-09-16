Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề về đổi mới tư duy xây dựng thể chế

Trở thành thành phố là đích đến, là “điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới”, tỉnh Bắc Ninh đang chờ đón thời khắc lịch sử với niềm tin, niềm tự hào, kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới.