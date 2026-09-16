Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề về đổi mới tư duy xây dựng thể chế

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi Chuyên đề về nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, đồng thời cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia."
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an.
Đại sứ Lào khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam là tài sản vô giá, luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trân trọng.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đề cao và mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế.
Các bài viết tập trung phản ánh chương trình hoạt động của Nhà Vua và Hoàng hậu tại Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố tình hữu nghị và tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Sáng 16/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn.
Sáng 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Chương trình hành động sẽ hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Kế hoạch chiến lược Kết nối ASEAN giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2031-2035, và tầm nhìn 2045 của ASEAN.
Theo truyền thông và mạng xã hội Thái Lan, bộ áo dài màu tím của Phu nhân Ngô Phương Ly đã trở thành điểm nhấn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan.
Lợi thế để phát triển kinh tế biển của Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô không gian biển mà còn ở khả năng hình thành nhiều trụ cột tăng trưởng trên cùng một không gian phát triển.
Để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam có thể coi BRICS là một “công cụ đa dạng hóa chiến lược” và khai thác khối 11 nước này để mở rộng thị trường, thu hút công nghệ và đầu tư...
Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự gần gũi giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan phát triển bền vững.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thái Lan, nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và người bạn đồng hành của Việt Nam trong khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển.
Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục hoàn thiện Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố theo hướng thực chất, rõ mô hình, dễ hiểu, dễ làm, dễ triển khai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ.
Theo Tổng Giám đốc KPL, các thế hệ phóng viên TTXVN đã không quản ngại gian khổ, có mặt tại những tuyến đầu, trên khắp các chiến trường ác liệt cũng như những nơi khó khăn...
Thủ tướng phân công các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 14 luật, 1 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Theo Tiến sỹ Lý Hoàng Mai, cần hoàn thiện thể chế của vùng và liên vùng để giải quyết các bài toán của thực tiễn về môi trường, nguồn nước, năng lượng, logistics, hạ tầng số, giao thông...
Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới trong toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Học viện Quốc phòng nâng cao hơn nữa vai trò trong đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động kiến tạo niềm tin, chuyển hóa niềm tin thành nguồn lực và việc làm cụ thể, góp phần đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình.
Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật,
Việt Nam và Slovakia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác quốc tế.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp hai nước 50 năm qua.
Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu ở 4.694 phần mộ liệt sỹ tại 128 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 1, sớm 11 tháng so với mục tiêu đề ra.
Trở thành thành phố là đích đến, là “điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới”, tỉnh Bắc Ninh đang chờ đón thời khắc lịch sử với niềm tin, niềm tự hào, kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới.
Lễ bàn giao hiện vật doanh trại Reasoner tại Đà Nẵng thể hiện thiện chí hợp tác và hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ song phương bền vững.