Công ty fintech lớn nhất châu Âu Revolut "dính" đòn lừa đảo mạo danh

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Công ty công nghệ tài chính (fintech) lớn nhất châu Âu Revolut vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh tinh vi, khiến dữ liệu cá nhân và tài chính của khoảng 680 khách hàng bị rò rỉ cho tội phạm mạng.

Vụ việc không xuất phát từ việc hệ thống của Revolut bị tin tặc tấn công trực tiếp hay "bẻ khóa" hạ tầng. Thay vào đó, nhóm tội phạm mạng đã chiếm được quyền kiểm soát hộp thư điện tử chứng thực (PEC) chính thức của Tòa thị chính Reggio Calabria.

Từ đó, các đối tượng đã mạo danh Cảnh sát Bưu chính Italy để gửi yêu cầu Revolut cung cấp thông tin khách hàng nhằm phục vụ điều tra hình sự.

Do thư điện tử được gửi đến từ một cơ quan công quyền hợp pháp, hệ thống kiểm duyệt và nhân sự của Revolut đã xử lý vụ việc như một nghĩa vụ tuân thủ pháp luật thông thường.

Công ty đã tự chuyển hàng loạt dữ liệu nhạy cảm thu thập trong quá trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), bao gồm thông tin dữ liệu cư trú, địa chỉ, số điện thoại, bản sao hộ chiếu, bằng lái xe, ảnh chụp nhận diện khuôn mặt, mã IBAN, lịch sử giao dịch và cả nhật ký rút tiền Bitcoin. Điều này chỉ dừng lại khi Revolut chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng Italy để xác minh.

Theo chuyên gia phân tích Paolo Del Checco, đây là phương thức tấn công mạo danh qua thư điện tử. Tin tặc đã sử dụng phần mềm độc hại để lây nhiễm máy tính tại cơ quan công quyền Italy, lấy trộm thông tin đăng nhập và làm chủ hộp thư PEC thật. Vì mọi thư từ gửi đi đều mang chứng thực hợp lệ từ hệ thống chính phủ, không có cơ chế kiểm tra tự động nào của doanh nghiệp có thể phát hiện bất thường.

Nhóm tin tặc đứng sau vụ việc, tự xưng iamnotavillain, tuyên bố đã xâm nhập sâu vào hệ thống các cơ quan hành pháp Italy suốt 6 tháng, thu thập hơn 87.000 tệp tin với tổng dung lượng 147 GB dữ liệu gồm hồ sơ vụ án, thư điện tử và tài liệu cá nhân.

Nhóm này cho biết hành động phát tán dữ liệu nhằm "tố giác" quy định KYC khắt khe và cáo buộc Revolut chuyển giao dữ liệu trái phép ngoài phạm vi thẩm quyền.

Trong số những nạn nhân bị lộ dữ liệu có nhiều tên tuổi nổi tiếng, như cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch Bitcoin Mt. Gox Mark Karpelès.

Hiện Cảnh sát Bưu chính Italy khởi tố vụ án với tội danh truy cập trái phép vào hệ thống thông tin và lừa đảo tin học. Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu Anh (ICO) cũng chính thức mở cuộc điều tra sau khi Revolut báo cáo vụ việc./.

Nhiều trang web của các cơ quan Chính phủ Malaysia bị tin tặc tấn công Các trang web của Bộ Y tế Malaysia (MOH), Ủy ban Hợp tác xã Malaysia, Tổng công ty Phát triển thủ công mỹ nghệ và Cục Phát triển phụ nữ (JPW) bị tấn công mạng.