Khánh Hòa tăng tốc công nghiệp, tạo nền tảng đạt mục tiêu GRDP 10,2%

Sản xuất công nghiệp Khánh Hòa duy trì đà tăng trưởng, với nhiều nhóm ngành ghi nhận mức tăng khá trong 8 tháng năm 2026. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thêm động lực để công nghiệp đóng góp tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,2% trong năm 2026.

Nhiều nhóm ngành duy trì đà tăng trưởng

Trong 8 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa tăng khoảng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng Tám, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,38%, cho thấy hoạt động sản xuất đang có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn chịu nhiều sức ép từ thị trường.

Đáng chú ý, khai khoáng tiếp tục là điểm sáng khi tăng tới 36,62%. Sản xuất và phân phối điện tăng 7,69%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,02%.

Một số ngành chế biến, chế tạo cũng có mức tăng khá, phản ánh sự cải thiện về nhu cầu thị trường và tác động từ dòng vốn đầu tư xây dựng. Trong đó, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng hơn 2 lần; in và sao chép bản ghi tăng 78,59%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 26,57%.

Các ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, sản xuất đồ uống, dệt may cũng lần lượt tăng 21,31%, 21,2% và 20,92%.

Những kết quả này đang tạo thêm điểm tựa cho khu vực công nghiệp, nhất là trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức cao trong năm nay. Tuy nhiên, sự phục hồi giữa các nhóm ngành chưa đồng đều, khiến tăng trưởng chung vẫn chưa đạt mức kỳ vọng.

Sức ép từ những ngành sản xuất chủ lực

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chung của công nghiệp trong 8 tháng qua bị chậm lại bởi sự sụt giảm ở một số ngành có tỷ trọng lớn, trong đó có chế biến thực phẩm và sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Nhiều sản phẩm chủ lực ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ. Sản xuất thuốc lá có đầu lọc giảm 3,82%, bia đóng lon giảm 0,18%, thạch nha đam giảm 6,56%, cá ngừ đông lạnh giảm 7,91% và cá đông lạnh khác giảm 18,36%.

Ở nhóm sản phẩm chế biến sâu phục vụ xuất khẩu, sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 40,73%; hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 31,86%. Một số sản phẩm đồ gỗ cũng giảm mạnh, như bàn bằng gỗ các loại giảm 67,88%, tủ bằng gỗ giảm 21,37%; phương tiện vận tải giảm 5,1%.

Theo cơ quan thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng của Khánh Hòa tăng thấp hơn mức bình quân cả nước, trong khi khu vực phía Bắc của tỉnh chưa có thêm doanh nghiệp sản xuất mới đi vào hoạt động từ đầu năm.

Một số ngành cũng đứng trước áp lực trong những tháng tới, khi hoạt động đóng tàu dự kiến chỉ hoàn thành kế hoạch quý 3 và ngành điện có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Ngành điện được kỳ vọng đóng góp vào đà tăng trưởng chung của công nghiệp Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Thực tế này cho thấy công nghiệp địa phương vẫn chịu tác động từ tình trạng thiếu đơn hàng ở một số doanh nghiệp, trong khi sức mua tại thị trường trong nước và xuất khẩu chưa phục hồi đồng đều. Những biến động của tình hình thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đặc biệt với các ngành có mức độ phụ thuộc cao vào thị trường bên ngoài.

Bên cạnh đó, tính thời vụ của một số sản phẩm nông, thủy sản cũng khiến sản xuất công nghiệp không duy trì được nhịp tăng ổn định qua từng tháng.

Gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng

Trong bối cảnh đó, Khánh Hòa đang chuyển trọng tâm sang các giải pháp tạo thêm dư địa cho sản xuất, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động trong những tháng cuối năm.

Tỉnh đặt mục tiêu đưa tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,59%, tạo cơ sở để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%. Để đạt mục tiêu này, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng, chủ động tháo gỡ khó khăn và phát huy hiệu quả các động lực hiện có.

Một trong những hướng ưu tiên là làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có nguồn thu cao để nắm bắt khó khăn và tìm giải pháp hỗ trợ sản xuất.

Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai; đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và khu vực kinh tế tập thể.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, tỉnh đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng hệ thống phân phối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của các hiệp hội ngành hàng.

Khu kinh tế Vân Phong trở thành cực tăng trưởng của Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Hạ tầng sản xuất cũng được xác định là một trong những dư địa quan trọng để tạo động lực mới. Khánh Hòa sẽ đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, từng bước lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Ninh Thủy, Du Long, Phước Nam, Dốc Đá Trắng, Trảng É 2 và Cụm Công nghiệp-Chăn nuôi Khatoco.

Đối với ngành điện, tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, nâng công suất phát điện của các nhà máy trên địa bàn. Đây được xem là một hướng quan trọng nhằm tạo thêm lực đẩy cho sản xuất và phân phối điện, qua đó góp phần giữ nhịp tăng trưởng toàn ngành.

Ngành Công Thương cũng tập trung làm việc với các cơ sở sản xuất lớn để nâng công suất và sản lượng trong những tháng cuối năm. Trong đó, mục tiêu đặt ra là hỗ trợ Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tăng sản lượng điện từ 8-10% trong năm; hỗ trợ Nhà máy Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam hoàn thành đóng mới 15 tàu, với doanh thu dự kiến 700 triệu USD.

Cùng với đó, các ngành đang có mức tăng trưởng tốt như yến sào, may mặc tiếp tục được hỗ trợ để duy trì đà tăng; ngành thủy sản đông lạnh được tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm khôi phục đơn hàng, nâng sản lượng và tạo bước tăng trưởng cao hơn trong thời gian còn lại của năm.

Với cách tiếp cận vừa củng cố những ngành đang có đà tăng, vừa tập trung xử lý các điểm nghẽn của những lĩnh vực chủ lực, Khánh Hòa kỳ vọng khu vực công nghiệp sẽ cải thiện tốc độ tăng trưởng trong những tháng cuối năm, qua đó đóng góp rõ nét hơn vào mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% năm 2026./.

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