Kịp thời phát hiện hàng kém chất lượng dịp Tết Trung Thu

Nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, trọng tâm là bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Kiểm soát thị trường

Ngày 9/9/2026, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn TH ở phường Phù Vân.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện doanh nghiệp đang kinh doanh 112 chiếc bánh nướng Trung thu và 28 sản phẩm bánh kẹo do Trung Quốc sản xuất với tổng trị giá hàng hóa hơn 8,1 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường nhưng doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các quy định của pháp luật, Đội Quản lý thị trường số 11 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn TH số tiền 21 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Ông Trịnh Hồng Mỹ, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11, cho biết thực hiện Văn bản số 693/CCQLTT-NVTH ngày 13/8/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình về triển khai hậu kiểm an toàn thực phẩm và tăng cường kiểm tra trong dịp Tết Trung thu năm 2026, đơn vị đã chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là bánh Trung thu, bánh kẹo và các sản phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ Tết Trung thu, tập trung vào bánh Trung thu, bánh kẹo và các mặt hàng thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao.

Nội dung kiểm tra chú trọng nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng và điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh Trung Thu tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8, cho biết trong quá trình kiểm tra, đơn vị chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng và các điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh; đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình, rà soát các cơ sở có dấu hiệu vi phạm để tập trung kiểm tra.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng quản lý thị trường cũng tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động bảo đảm chất lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường.

Trong thời gian tới, các Đội Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại những địa bàn, cơ sở kinh doanh và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao. Qua đó, chủ động ngăn chặn hàng hóa vi phạm lưu thông, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo đảm an toàn hàng hóa và quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu.

Bảo vệ người tiêu dùng

Từ ngày 13/8 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã thực hiện kiểm tra 35 vụ, xử lý 19 vụ, với tổng số tiền phạt 84,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 53,6 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm trong kinh doanh.

Hàng hóa vi phạm được phát hiện chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm đóng gói sẵn, thực phẩm ăn liền như gói hạt ngũ cốc, quẩy xoắn, bánh Trung thu, kẹo hoa quả các loại, thanh cua ăn liền... Đây là những sản phẩm được sử dụng trực tiếp hoặc có nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp lễ, do đó việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và điều kiện an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trong giai đoạn trước Tết Trung Thu, lực lượng Quản lý thị trường tập trung rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu trên địa bàn. Nội dung kiểm tra được triển khai từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn chỉnh, chú trọng nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là nhân bánh, bột làm bánh; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hương liệu, phẩm màu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và bảo quản; việc công bố sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa cùng các hồ sơ liên quan theo quy định.

Việc kiểm tra nhằm bảo đảm các cơ sở sản xuất thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, hạn chế nguy cơ sản phẩm không bảo đảm chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Cùng với kiểm tra tại cơ sở sản xuất, công tác kiểm soát được tăng cường ở khâu lưu thông, phân phối, kho chứa, điểm tập kết và các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu.

Lực lượng Quản lý thị trường tập trung phát hiện, ngăn chặn bánh Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, việc kiểm tra trong giai đoạn trước Tết Trung thu được thực hiện theo hướng kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản đến sản phẩm hoàn chỉnh và khâu lưu thông trên thị trường. Qua đó, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, không để hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Phan Thế Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu.

Trọng tâm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh Trung Thu và các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Việc chủ động kiểm soát từ sản xuất đến lưu thông không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm người dân được sử dụng các sản phẩm an toàn, chất lượng trong dịp Tết Trung Thu./.

Thị trường bánh Trung thu vào cao điểm, ưu tiên sản phẩm giá vừa phải Xu hướng người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm có giá vừa phải buộc các doanh nghiệp phải tính toán giữ giá trước sức ép chi phí đầu vào, và đưa thêm nhiều hương vị mới để tạo sức hút.