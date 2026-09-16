Quảng Trị đón thêm 400 MW điện gió, vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng

Ngày 16/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án điện gió mới gồm Nhà máy điện gió Cam Lộ và Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 15.000 tỷ đồng; trong đó, một dự án dự kiến vận hành thương mại năm 2028, dự án còn lại chậm nhất năm 2029.

Dự án Nhà máy điện gió Cam Lộ do Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 6.500 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư 1.300 tỷ đồng, vốn huy động 5.200 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại các xã Hiếu Giang và Cồn Tiên, công suất 200 MW, thời gian hoạt động 50 năm. Diện tích đất sử dụng có thời hạn dự kiến khoảng 70 ha hoặc nhỏ hơn, theo định mức 0,35 ha/MW.

Theo tiến độ được phê duyệt, từ quý 4/2026 đến quý 1/2027, dự án triển khai thi công hạ tầng cơ sở. Công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị thực hiện từ quý 1/2027 đến quý 2/2028. Dự án dự kiến nghiệm thu, chạy thử và đưa vào vận hành thương mại trong quý 2/2028.

Trong khi đó, Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ là dự án điện gió gần bờ biển, có diện tích khoảng 69 ha; trong đó diện tích mặt nước khoảng 55 ha, nằm trong phạm vi 6 hải lý thuộc phường Bắc Gianh, xã Đông Trạch và xã Hoàn Lão.

Dự án có công suất 200 MW, sản lượng điện dự kiến hơn 515 GWh/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 8.507 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, việc lựa chọn nhà đầu tư hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển được thực hiện trong vòng 6 tháng. Dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động sau 18 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển, bảo đảm vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, bảo đảm tiến độ đề ra. Hiện Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm-Qair International đang quan tâm đầu tư dự án.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, giai đoạn đến năm 2030, tổng công suất các dự án điện gió được phân bổ trên địa bàn tỉnh là 4.614 MW. Trong danh mục các dự án nguồn điện gió thuộc điều chỉnh Quy hoạch điện 8, Quảng Trị có 30 dự án với tổng công suất 2.609 MW đã được tích hợp vào quy hoạch, nâng tổng số dự án điện gió được quy hoạch trên địa bàn tỉnh lên 77 dự án. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án điện gió, tổng công suất 979 MW; 14 dự án khác, với tổng công suất 1.203 MW, đang được thẩm định chủ trương đầu tư.

Quảng Trị đang tập trung triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo điều chỉnh Quy hoạch điện 8 và Quy hoạch tỉnh; đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và từng bước hoàn thành quy mô công suất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng truyền tải nhằm đáp ứng nhu cầu giải tỏa công suất các dự án năng lượng; nghiên cứu, triển khai các phương án nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh. Theo quy hoạch, Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực miền Trung vào năm 2030./.

Quảng Trị quyết tâm bàn giao sớm mặt bằng Dự án Nhà máy điện gió LIG-Hướng Hóa 1 Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, hiện Dự án Nhà máy điện gió LIG-Hướng Hóa 1 đã cơ bản hoàn thành công tác thu hồi, thuê đất đối với các hạng mục chính, đạt khoảng 98% diện tích.

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