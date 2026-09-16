Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại “Xứ sở Bạch Dương”

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, tỉnh Moskva.



Các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm như nước giải khát, trái cây, trái cây sấy, thực phẩm chế biến, thực phẩm ăn liền và nước chấm, qua đó tìm kiếm đối tác phân phối, mở rộng thị trường và tăng độ nhận diện thương hiệu tại Nga.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Dương Hoàng Minh - Tham tán Thương mại, Trưởng đại diện Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga - cho rằng việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia các triển lãm chuyên ngành lớn như WorldFood Moscow góp phần mở rộng cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối của Nga.

Theo ông Dương Hoàng Minh, nếu cách đây 5–7 năm, sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam còn ít xuất hiện tại các siêu thị lớn ở Nga, thì hiện nay người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp nhiều mặt hàng Việt, đặc biệt là nước giải khát, trái cây, thực phẩm ăn liền và nước chấm.

Sự hiện diện ngày càng rõ của hàng Việt tại thị trường Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch ngoại thương giữa Việt Nam và Nga đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Dương Hoàng Minh nhận định việc tham gia triển lãm giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với các nhà mua hàng lớn, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường, điều chỉnh sản phẩm và phát triển thương hiệu phù hợp với người tiêu dùng Nga.

Tham tán Thương mại Dương Hoàng Minh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối với đối tác Nga tại Triển lãm. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga và các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai nước góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động thương mại, trong đó có logistics và thanh toán song phương. Các doanh nghiệp hiện có thêm lựa chọn thanh toán bằng nội tệ và những phương thức linh hoạt khác.

Ra đời từ năm 1992, WorldFood Moscow là một trong những sự kiện thường niên lớn của ngành thực phẩm và đồ uống tại Nga, quy tụ các nhà sản xuất, nhà cung cấp, hệ thống bán lẻ, đại diện khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống (HoReCa) cùng các nhà mua hàng. Năm nay, 870 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia triển lãm.

Một điểm đáng chú ý của WorldFood Moscow 2026 là sự tham gia của nhiều chuỗi bán lẻ và nhà mua hàng lớn của Nga. Ban tổ chức triển khai nền tảng WorldFood Connect để kết nối doanh nghiệp với các đối tác, đồng thời ra mắt Chain Purchasing Center, tạo điều kiện để nhà cung cấp giới thiệu sản phẩm và trao đổi trực tiếp về khả năng đưa hàng vào các hệ thống phân phối.

Năm 2025, các nền tảng công nghệ phục vụ kết nối doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 3.500 cuộc đàm phán, dẫn tới 2.834 hợp đồng với tổng giá trị 91,5 tỷ ruble (hơn 1 tỷ USD)./.

Mở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt-Nga Bài phân tích Russiaspivottoasia.com nhận định mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai quốc gia đang đứng trước những cột mốc đột phá mang tính lịch sử.