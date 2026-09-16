Lâm Đồng chào giá cho thuê 35 trụ sở dôi dư từ 17 triệu đồng mỗi năm

Ngày 16/9, lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thông báo danh mục 35 cơ sở nhà, đất và giá sàn cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh đối với các cơ sở do đơn vị này quản lý, khai thác.

Các cơ sở nhà, đất thông báo cho thuê là những trụ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bị dôi dư sau khi hợp nhất.

Tại khu vực Lâm Đồng cũ có 8 cơ sở nhà, đất cần cho thuê với mức giá thấp nhất gần 17 triệu đồng, cao nhất gần 535 triệu đồng/năm. Khu vực Bình Thuận cũ có 14 cơ sở cần cho thuê, mức giá thấp nhất hơn 172 triệu đồng, cao nhất trên 1,3 tỷ đồng mỗi năm.

Khu vực Đắk Nông cũ có 13 trụ sở cần cho thuê, giá thuê thấp nhất là gần 77 triệu đồng, cao nhất trên 1,8 tỷ đồng mỗi năm. Trong số này có nhiều cơ sở nằm ở vị trí đắc địa thuộc các vùng trung tâm của đô thị Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa.

Thời hạn cho thuê các cơ sở nhà, đất nêu trên trong vòng 10 năm, bên thuê có thể sử dụng theo mục đích phù hợp với công năng của công trình. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu thuê cần nộp phiếu đăng ký thuê nhà, tiền đặt trước (50% tiền thuê của một năm) trong thời gian từ ngày 14-20/9.

Rạp hát Hòa Bình (khu Hòa Bình, vị trí đất vàng trung tâm Đà Lạt) đã được cho thuê với thời gian 10 năm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 21/9, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức xác định người được quyền thuê nhà, đất đối với những hồ sơ đạt yêu cầu.

Theo Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng, sau khi thực hiện sắp xếp, đơn vị này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng bàn giao 139 cơ sở nhà, đất. Vừa qua, đơn vị này đã tạm giao 50 cơ sở nhà, đất cho các đơn vị như công an, quân đội quản lý, khai thác theo quy định.

Một số cơ sở nhà, đất khác đã được Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng ký hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân thuê sử dụng theo quy định. Số còn lại đang được đơn vị này tiếp tục quản lý, thực hiện các thủ tục thông báo cho thuê trong thời gian tới./.

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