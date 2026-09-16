Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội có vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng

Ngày 16/9, tại phường Hòa Xuân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức khởi công Dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng. Dự án có quy mô 326 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Dự án do Công ty TNHH Trainco Bình Định làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 3032/QĐ-UBND.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 6.968,5m2 tại phường Hòa Xuân, gồm một khối chung cư cao 12 tầng, một tầng hầm và một tum, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 489 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp 326 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ khoảng 45m2 đến 70m2. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao trong quý 2/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống trong quá trình phát triển đô thị.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn và yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng, dịch vụ, môi trường sống. Vì vậy, nhà ở xã hội không chỉ là chính sách an sinh mà còn là một bộ phận của chiến lược phát triển đô thị bền vững, tạo điều kiện để người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận chỗ ở ổn định, phù hợp khả năng tài chính.

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nhấn mạnh nhà ở xã hội có giá phù hợp nhưng không đồng nghĩa với việc hạ thấp các tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc, chất lượng xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, cảnh quan, môi trường và quản lý vận hành. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quá trình triển khai dự án.

Các phương tiện cơ giới thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thành phố đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng thời tăng cường kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và các cam kết của chủ đầu tư. Các tổ chức tín dụng được đề nghị tiếp tục triển khai những chương trình tín dụng phù hợp, tạo điều kiện để người mua nhà đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Ông Trần Đức Việt, đại diện Công ty TNHH Trainco Bình Định, cho biết doanh nghiệp cam kết triển khai công trình đúng tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án nhà ở xã hội với khoảng 39.541 căn, đạt khoảng 150% chỉ tiêu được giao; trong đó một dự án khoảng 568 căn đã hoàn thành. Riêng 6 tháng cuối năm 2026, Đà Nẵng dự kiến khởi công thêm 8 dự án với khoảng 4.879 căn hộ.

Trước đó, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 9 dự án với 6.352 căn, đạt 104% chỉ tiêu (theo đề án giai đoạn 2021-2025 là 6.121 căn). Riêng năm 2025, thành phố hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn, đạt 108% chỉ tiêu./.

Đà Nẵng sẽ khởi công 8 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026 Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án, với khoảng 39.541 căn (bằng khoảng 150% chỉ tiêu được giao); trong đó có 1 dự án với khoảng 568 căn đã hoàn thành.