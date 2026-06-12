Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên giao trụ sở dôi dư cho các bệnh viện tuyến cuối

Không để đất công, trụ sở công bị bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả, cơ sở nào có thể phục vụ cho y tế thì ưu tiên bố trí. Đây là giải pháp thiết thực chống lãng phí, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Sở Y tế Thành phố về việc bố trí trụ sở dôi dư cho các cơ sở y tế ngày 12/6.

Tại buổi làm việc, bác sỹ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sau hợp nhất, ngoài việc nâng cấp, cải tạo các cơ sở y tế hiện hữu, Thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhiều bệnh viện mới, mở rộng năng lực khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Thời gian qua, Sở Y tế đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố ưu tiên sử dụng các trụ sở, cơ sở công sau sắp xếp để phục vụ ngành y tế. Đặc biệt sau khi sắp xếp lại 168 trạm y tế phường/xã, nhiều trung tâm y tế cũ đã được tận dụng làm cơ sở khám, chữa bệnh mới.

Điển hình, cơ sở của Trung tâm Y tế Quận 10 cũ đã được bàn giao cho Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận và cải tạo, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9/2026.

Tương tự, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng tòa nhà 12 tầng của Trung tâm Y tế Quận 3 cũ để phục vụ cấp cứu và phát triển các chuyên khoa sâu. Bệnh viện Mắt Thành phố tiếp nhận cơ sở số 56 Hai Bà Trưng trước đây thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố để giảm tải cho trụ sở chính.

Sở Y tế Thành phố đang rà soát quỹ nhà, đất hiện có để phục vụ chiến lược phát triển các cụm y tế chuyên sâu tại 5 khu vực; đó là Cụm y tế Tân Kiên, Cụm y tế Trung tâm, Cụm y tế Thủ Đức, Cụm y tế Bà Rịa-Vũng Tàu, Cụm y tế Bình Dương. Sở Y tế đang nghiên cứu phát triển thêm các bệnh viện chuyên khoa sâu, trung tâm công nghệ y tế cao và các mô hình du lịch y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và từng bước đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Tai Mũi Họng đều vui mừng khi được Thành phố giao thêm trụ sở dôi dư để mở rộng và phát triển bệnh viện. Đây là các bệnh viện nằm trong khu vực trung tâm thành phố, có diện tích chật hẹp nhưng số lượt khám, điều trị lớn và thường xuyên quá tải trong những năm qua. Hiện các bệnh viện đang khẩn trương cải tạo, thiết lập hệ thống trang thiết bị đồng bộ tại các cơ sở mới để sớm đưa vào hoạt động, phục vụ người dân.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế khảo sát thực tế tại trụ sở dôi dư của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố hiện có 22 bệnh viện hạng I và tuyến cuối, không chỉ phục vụ hơn 14 triệu người dân thành phố mà còn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân các tỉnh khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Do đó, việc mở rộng không gian bệnh viện, cải thiện hạ tầng là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm môi trường điều trị thông thoáng, an toàn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh đó, Thành phố ưu tiên sử dụng quỹ nhà, đất công sau sắp xếp giao cho các cơ sở y tế tuyến cuối để đáp ứng yêu cầu khám và điều trị cho người dân.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào ba hướng, gồm tận dụng hiệu quả các trụ sở công dôi dư để mở rộng bệnh viện hiện hữu; phát triển mô hình cơ sở 2 đối với các bệnh viện tuyến cuối; tiếp tục đầu tư xây dựng mới các cơ sở y tế trong tương lai.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, các bệnh viện hoàn thiện đồng bộ các điều kiện vận hành; bao gồm: phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo chuyên sâu, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị hiện đại và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy, chữa cháy, xử lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường.

Ngành y tế cần chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, thích ứng với xu hướng già hóa dân số và gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần trong cộng đồng. Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cần được đầu tư theo hướng chuyên sâu, ứng dụng kỹ thuật cao; đồng thời mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em và sức khỏe tâm thần.

Các sở, ngành, địa phương và ngành y tế tiếp tục rà soát quỹ nhà, đất công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm bàn giao, tiếp nhận và đưa các cơ sở vào hoạt động; góp phần xây dựng hệ thống y tế Thành phố hiện đại, chất lượng và phát triển bền vững./.

TP Hồ Chí Minh huy động cả hệ thống y tế tham gia khám sức khỏe định kỳ toàn dân Các bệnh viện thành phố rà soát, sắp xếp lại quy trình tiếp nhận; bố trí khu vực khám sức khỏe và sàng lọc phù hợp; chuẩn hóa quy trình phân luồng, khám sàng lọc, tư vấn và trả kết quả cho người dân.