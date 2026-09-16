Giá vàng tăng khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Giá vàng giao ngay tại châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày 16/9, trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt, và thị trường đang chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 13 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.326,83 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng qua trong phiên trước. Ngược lại, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,8%, xuống còn 4.367,20 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, giá dầu sụt giảm sau khi lượng dầu thô dự trữ của Mỹ bất ngờ tăng mạnh, trong khi giới đầu tư đang đánh giá các rủi ro về nguồn cung do Saudi Arabia tạm ngưng hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu. Giá dầu hạ nhiệt đã phần nào xoa dịu những lo ngại về lạm phát, từ đó tạo lực đỡ cho vàng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Fed. Chuyên gia phân tích thị trường của nền tảng giao dịch Naga.com, cho biết một thái độ cứng rắn từ Fed có thể kéo giá vàng đi xuống, trong khi bất kỳ thông điệp nào làm giảm các dự đoán về khả năng tăng lãi suất sẽ giúp kim loại quý này phục hồi.

Vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, song mặt bằng lãi suất cao hơn lại làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đang dự đoán 92,7% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp lần này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,5%, lên 64,59 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,7%, lên 1.787,90 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 16/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,50 – 146,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

Giá vàng ngày 16/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (16/9) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.

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