Việt Nam-New Zealand thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 15/9, tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam ở thủ đô Wellington, các lãnh đạo New Zealand đánh giá cao những bước phát triển của Việt Nam, khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác và mong muốn tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton, đại diện Chính phủ New Zealand, cho biết nước này đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Đề cập chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand hồi tháng trước, ông Morton nhấn mạnh chuyến thăm đã góp phần định hướng tương lai quan hệ hai nước. New Zealand mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong những năm tới.

Tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee và Bộ trưởng Thương mại Todd McClay chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện.

Về phía Việt Nam, Đại sứ tại New Zealand Phan Minh Giang cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo thêm động lực để hai nước tiếp tục triển khai và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hai bên có điều kiện thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.

Đại sứ điểm lại chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới và gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, nhân dân New Zealand, bạn bè quốc tế cùng cộng đồng người Việt Nam tại sở tại đã đồng hành, ủng hộ và hợp tác với Việt Nam.

Tham dự sự kiện có đông đảo đại diện các bộ, ngành, cơ quan chính phủ, địa phương và thành phố sở tại, trong đó có nữ nghị sỹ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan; đại diện ngoại giao đoàn, các tổ chức hữu nghị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cùng cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Trong khuôn khổ chương trình, khách mời thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật do cộng đồng người Việt biểu diễn và các món ăn truyền thống Việt Nam.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và New Zealand tiếp tục triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, với các lĩnh vực hợp tác từ chính trị, thương mại đến giao lưu nhân dân được hai bên quan tâm thúc đẩy./.

Tạo xung lực mới, nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand đã thành công rất tốt đẹp với các mục tiêu đề ra đạt được ở mức cao.