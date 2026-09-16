Việt Nam-Burundi tạo động lực mới cho quan hệ song phương

Từ ngày 13-15/9, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã thăm, làm việc tại Burundi và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Tham vấn chính trị Việt Nam-Burundi với Bộ trưởng Ngoại giao Burundi Édouard Bizimana; chào xã giao Tổng Thư ký đảng cầm quyền Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Lực lượng Bảo vệ Dân chủ (CNDD-FDD) Révérien Ndikuriyo; thăm, làm việc với Liên doanh Viễn thông Lumitel và Văn phòng Phát triển càphê Burundi.

Tại Kỳ họp lần thứ nhất Tham vấn chính trị Việt Nam-Burundi, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và Bộ trưởng Ngoại giao Édouard Bizimana chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đường lối đối ngoại của mỗi nước thời gian gần đây; rà soát việc triển khai các bản ghi nhớ đã ký kết; thảo luận phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới; đồng thời trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam-Burundi đang có những bước phát triển tích cực, thể hiện qua chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Burundi tháng 4/2025, chuyến thăm của Tổng thư ký đảng CNDD-FDD tháng 7/2026, cuộc gặp giữa Tổng thống Burundi và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ngày 13/9 vừa qua tại Ấn Độ, cũng như thành công của Liên doanh Viễn thông Lumitel tại thị trường Burundi.

Hai bên cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, trang thiết bị quốc phòng, chuyển đổi số, khai khoáng và du lịch...

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương; tổ chức định kỳ cơ chế Tham vấn chính trị; củng cố khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động thương mại và đầu tư thông qua đàm phán, ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư...

Burundi, trên cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi (AU), sẽ ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với AU. Hai bên cũng nhất trí quan tâm, hỗ trợ mở rộng hoạt động đầu tư của Liên doanh Viễn thông Lumitel, coi đây là điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tại kỳ họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã nêu một số đề xuất cụ thể, đề nghị phía Burundi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Lumitel phát triển từ doanh nghiệp viễn thông thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, qua đó đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn 2040-2060 của Chính phủ Burundi. Thứ trưởng cũng mong muốn Burundi sớm ban hành các chính sách ưu đãi phù hợp nhằm thu hút thêm các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Burundi Édouard Bizimana cảm ơn Việt Nam đã sớm triển khai thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao và cử đoàn sang Burundi tiến hành Kỳ họp Tham vấn chính trị lần thứ nhất.

Bộ trưởng bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới; đánh giá cao sự ổn định chính trị và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam; khẳng định Burundi luôn coi Việt Nam là hình mẫu phát triển.

Bộ trưởng Édouard Bizimana hoan nghênh việc hai nước ký kết văn kiện hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, qua đó tạo nền tảng chính trị vững chắc để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của Liên doanh Lumitel đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Burundi và mong muốn đón thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Burundi thông báo nước này đã phê chuẩn Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ và sẽ sớm có thông báo chính thức tới phía Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chào xã giao Tổng thư ký đảng cầm quyền CNDD-FDD Révérien Ndikuriyo. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã chào xã giao Tổng Thư ký đảng cầm quyền CNDD-FDD Révérien Ndikuriyo.

Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Việt Nam dành cho cá nhân ông trong chuyến thăm hai tháng trước và chuyển lời thăm hỏi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Thư ký bày tỏ mong muốn hai bên sớm triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, nhất là trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ông cho biết lãnh đạo Burundi đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên doanh Viễn thông Lumitel - doanh nghiệp không chỉ có đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia mà còn góp phần tăng cường kết nối người dân. Tổng Thư ký hy vọng hai nước sẽ tiếp tục đạt được những thành công tương tự trong các lĩnh vực hợp tác khác.

Tới thăm và làm việc với Liên doanh Viễn thông Lumitel, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao kết quả kinh doanh của liên doanh, hiện giữ vị trí dẫn đầu về thị phần và đóng góp ngân sách tại Burundi.

Thứ trưởng biểu dương những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên Lumitel trong việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam trong mắt lãnh đạo và người dân Burundi, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Burundi nói riêng, giữa Việt Nam và châu Phi nói chung.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng thành công của dự án Lumitel sẽ tạo động lực để nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Burundi, qua đó mang lại nguồn thu bền vững cho đất nước.

Tới thăm và làm việc với Văn phòng Phát triển càphê Burundi (ODECA), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã trao đổi về đề nghị của lãnh đạo ODECA trong việc kết nối với các hiệp hội và doanh nghiệp kinh doanh càphê của Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu càphê Arabica của Burundi sang thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo ODECA cho biết càphê Burundi đã được quốc tế công nhận về chất lượng và hiện là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này, song thị trường tiêu thụ còn chưa ổn định.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ủng hộ việc tổ chức đoàn doanh nghiệp Burundi sang Việt Nam tìm hiểu thị trường, quảng bá sản phẩm và trao đổi kinh nghiệm về nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu càphê trên thị trường thế giới./.

Tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác song phương Việt Nam-Burundi Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng hai nước cần tăng cường đoàn kết trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở mỗi khu vực và trên thế giới nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển