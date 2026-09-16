Tàu Hải quân Italy cập cảng Nhà Rồng-Khánh Hội, thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh

Sáng 16/9, tàu ITS Giovanni delle Bande Nere của Hải quân Italy do Trung tá Lorenzo Malandrucco làm thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày.

Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam; đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự lễ đón tàu.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Italy tới Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thiện chí, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Italy nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng và duy trì các hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa lực lượng Hải quân hai nước.

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, sỹ quan, thủy thủ tàu ITS Giovanni delle Bande Nere sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam; tham quan một số địa điểm văn hóa, di tích lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tọa đàm “Biển an toàn, chuỗi cung ứng bền vững: Thúc đẩy hợp tác hàng hải Italy-Việt Nam” sẽ được tổ chức trên tàu ITS Giovanni delle Bande Nere. Tàu cũng sẽ tổ chức đón người dân Thành phố Hồ Chí Minh lên tham quan tàu.

Tàu ITS Giovanni delle Bande Nere mang số hiệu P434 là tàu tuần tra ngoài khơi đa năng của hải quân Italy có chiều dài 143 mét, rộng 16,5 mét; mớm nước khoảng 10,5 mét, độ giãn nước khoảng 6.400 tấn; tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ và có tầm hoạt động lên tới khoảng 5.000 hải lý.

Tàu được trang bị 2 bệ phóng tên lửa thẳng đứng gồm 16 ống phóng; hải pháo chính 127mm; pháo nòng đôi 76mm; các ống phóng ngư lôi. Sàn đáp và hangar của tàu đủ sức chứa trực thăng EH01 hoặc trực thăng SH-90.

Tàu ITS Giovanni delle Bande Nere được trang bị hệ thống âm thanh tầm xa, hệ thống cảm biến tiên tiến và tổ hợp thông tin liên lạc hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện đa nhiệm trên biển, tác chiến trên không và dưới mặt nước.

Chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của tàu ITS Giovanni delle Bande Nere nằm trong chiến dịch triển khai hoạt động của Hải quân Italy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trước khi đến Việt Nam, tàu ITS Giovanni delle Bande Nere đã thăm Nhật Bản và thực hiện chương trình huấn luyện chung với lực lượng hải quân quốc tế./.

Tàu hải quân Thái Lan thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh Sáng 25/8, tàu quân sự H.T.M.S Naresuan (FFG 421) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã cập bến Cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.