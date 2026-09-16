Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Sáng 16/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn và Đoàn công tác đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn tiếp tục làm sâu sắc thêm Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (ký năm 2024), qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2026), Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc thông qua Quy hoạch 5 năm lần thứ 15; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm lần thứ hai.”

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ sâu sắc với nhân dân Trung Quốc về những thiệt hại do lũ lụt, thiên tai vừa qua, đặc biệt là vụ sạt lở đất tại khu vực biên giới giáp Nepal gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các chuyến thăm cấp cao của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đạt được những nhận thức chung làm cơ sở để phát triển quan hệ hai nước trong thời kỳ mới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc cần duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, giữa các ủy ban, nhóm nghị sỹ trẻ, nhóm nữ nghị sỹ và nhóm nghị sỹ hữu nghị để học tập kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các ủy ban của Quốc hội Việt Nam tăng cường hợp tác thiết thực, cụ thể, thực chất với các ủy ban chuyên trách của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Hoan nghênh Đoàn công tác sang làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng hai bên sẽ có cuộc trao đổi sâu sắc về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý tài chính, kinh tế của hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi sức khỏe đến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Triệu Lạc Tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Năm 2025, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công. Hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc củng cố quan hệ song phương, đặc biệt là tăng cường giao lưu, phối hợp giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhất trí cho rằng tiềm năng, thế mạnh và dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư còn rất lớn. Trong 8 tháng của năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 234 tỷ USD, phấn đấu năm nay sẽ đạt mục tiêu 300 tỷ USD.

Đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng gia tăng, đồng chí Chung Sơn khẳng định đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác. Theo đó, cơ quan lập pháp hai nước tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát, nhằm tạo dựng môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi thúc đẩy kinh tế hai nước cùng phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới./.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Sáng 16/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn.

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