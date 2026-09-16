Chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản lý, vận hành ngành Nước

Ngành Nước Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước; thích ứng với biến đổi khí hậu; hiện đại hóa hạ tầng; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước và chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, huy động nguồn lực đầu tư và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành những yêu cầu cấp thiết đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Đây là thông tin chính tại lễ khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam-Vietnam Water Week 2026 diễn ra từ ngày 16-18/9/2026 với chủ đề “Chuyển đổi số-Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới” do Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) tổ chức vào sáng 16/9.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho hay cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải là những dịch vụ thiết yếu, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng đô thị, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với ngành Nước không chỉ là tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng mà còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả quản trị, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục và chủ động thích ứng với những rủi ro ngày càng gia tăng.

Từ góc độ quản lý Nhà nước, Bộ Xây dựng đang tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về cấp, thoát nước như phát triển cấp, thoát nước đồng bộ theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác hệ thống và bảo đảm các nguồn lực cho phát triển.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng phát biểu khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với chủ đề của Vietnam Water Week năm nay, nhìn nhận chuyển đổi số cần được triển khai theo hướng thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản lý và vận hành theo đúng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh việc số hóa cần gắn trực tiếp với nhu cầu quản trị tài sản, dự báo nhu cầu sử dụng nước, kiểm soát thất thoát, tối ưu hóa năng lượng, giám sát chất lượng nước, cảnh báo sự cố và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Để thực hiện các yêu cầu trên, nguồn lực đầu tư là một vấn đề rất quan trọng. Bên cạnh nguồn lực Nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của khu vực tư nhân, các hình thức hợp tác công-tư, tài chính xanh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc huy động nguồn lực cần gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, phân bổ rủi ro hợp lý, chất lượng dịch vụ và bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước,” Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho hay.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA cho biết Vietnam Water Week 2026 là diễn đàn để cộng đồng ngành Nước cùng trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, tăng cường hợp tác và tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Theo ông Điệp, Vietnam Water Week 2026 sẽ tập trung vào nội dung trọng tâm bao gồm: chuyển đổi số ngành Nước trong kỷ nguyên mới; thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động nguồn lực đầu tư tư nhân và PPP trong ngành Nước; bình đẳng giới trong doanh nghiệp ngành Nước,...

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA cho biết ngành Nước Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khu triển lãm chuyên ngành rộng gần 4.000m², quy tụ 180 tổ chức, doanh nghiệp với 250 gian hàng, cùng sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực: cấp nước và thoát nước; xử lý nước cấp và nước thải; chuyển đổi số, tự động hóa, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh; giảm thất thoát nước; tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon; kinh tế tuần hoàn và tái sử dụng nước; công nghệ xử lý môi trường, quản lý chất thải và các giải pháp công nghệ xanh phục vụ phát triển đô thị bền vững./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Ngành Nước đứng trước cơ hội chuyển đổi số, thích ứng trong kỷ nguyên mới Ngành Nước Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư và hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới.