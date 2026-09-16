Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa và hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị 387ha, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị); 1 nhà bị sập (Quảng Trị); 13 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 7, Huế 4, Thanh Hóa 2); 940 nhà bị ngập tại Quảng Trị (đến chiều ngày 14/9 nước đã rút hết); ngập cục bộ đường vào 3 khu dân cư tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong gây ảnh hưởng đến 470 hộ (Thanh Hóa), hiện tại khu vực có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường.

Cùng với đó, có 11 tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông gồm: Đường tỉnh 505B, 519B, 520B, 528, 530B, 530D tại Thanh Hóa, các Quốc lộ 15, 49C; các đường tỉnh 559, 559B, 588a tại Quảng Trị, 64 vị trí đường liên thôn bị ngập cục bộ (Thanh Hóa), các tuyến đường tại Quảng Trị, Huế đã lưu thông, riêng tại Thanh Hóa đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn; 53 điểm giao thông bị sạt lở (Thanh Hóa 9, Nghệ An 5, Quảng Trị 39);100m kè bờ suối bị sạt lở (Quảng Trị).

Tính đến thời điểm này đã có 988 hộ ở nơi tránh trú an toàn đã trở về nhà (Quảng Trị 939, Huế 5, Đà Nẵng 44).

Liên quan đến sự cố 3 sà lan bị mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh (Km651+084 tuyến Bắc-Nam), xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã hoàn thành việc di dời 3 sà lan trên.

Đối với diễn biến thời tiết trong những giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh,Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 8 giờ 40 phút đến 1 giờ 40 phút ngày 16/9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Sơn La từ 1-5mm, có nơi trên 20mm; Lào Cai, Tuyên Quang từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An từ 20-40mm có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Vân Hồ; Đoàn Kết, Kim Bon, Mường Bang, Mường Cơi, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Song Khủa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Xuân Nha; Chiềng Hặc, Chiềng Sơn, Gia Phù, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mộc Châu, P. Mộc Sơn, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Xùa, Tường Hạ (tỉnh Sơn La).

Tại tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cẩm Khê, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Cự Đồng, Đà Bắc, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Hương Cần, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thung Nai, Thượng Cốc, Thượng Long, Tiền Phong, Toàn Thắng, Tu Vũ, Vân Sơn, Võ Miếu, Xuân Đài, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị; Bản Nguyên, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Chân Mộng, Chí Tiên, Dân Chủ, Đào Xá, Đồng Lương, Đông Thành, Đức Nhàn, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hùng Việt, Hy Cương, Khả Cửu, Lai Đồng, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Hòa, Liên Minh, Minh Đài, Minh Hòa, Nguyệt Đức, Âu Cơ, Nông Trang, Phong Châu, Phú Thọ, Thanh Miếu, Vân Phú, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phú Khê, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Sơn Đông, Sơn Lương, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tam Sơn, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Tiên Lữ, Tiên Lương, Trạm Thản, Trung Sơn, Vân Bán, Văn Lang, Văn Miếu, Vạn Xuân, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lãng, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập; Bằng Luân, Chí Đám, Đại Đình, Đan Thượng, Đạo Trù, Đoan Hùng, Hiền Lương, Hợp Lý, Xuân Hòa, Phú Mỹ, Tây Cốc, Tề Lỗ, Thu Cúc, Yên Lạc, Yên Lãng.

Mưa lớn kéo theo đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại phường Sa Pa. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Đối với tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Mỏ Vàng, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tú Lệ, Văn Chấn; Chấn Thịnh, Gia Hội, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Cầu Thia, Trung Tâm, Phình Hồ, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Việt Hồng; Bản Hồ, Bảo Ái, Cát Thịnh, Châu Quế, Chiềng Ken, Đông Cuông, Dương Quỳ, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Khánh Yên, Liên Sơn, Mậu A, Mường Bo, Nậm Chày, Nậm Có, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Âu Lâu, Nam Cường, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Văn Phú, Yên Bái, Phong Dụ Hạ, Phong, Dụ Thượng, Phúc Lợi, Quy Mông, Tả Phìn, Tả Van, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thác Bà, Trấn Yên, Văn Bàn, Xuân Ái, Y Tý, Yên Bình, Yên Thành.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Sơn Thủy, Trung Sơn; Bình Ca, Bình Xa, Đông Thọ, Hồng Sơn, Hùng Đức, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Lực Hành, Minh Thanh, Nhữ Khê, An Tường, Bình Thuận, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phú Lương, Sơn Dương, Tân Long, Tân Thanh, Tân Trào, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Tri Phú, Trường Sinh, Xuân Vân, Yên Nguyên, Yên Sơn.

Các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Quân Chu, Đại Từ, Bá Xuyên, Bách Quang, Phổ Yên, Phúc Thuận, Sông Công, Tích Lương,Trung Thành, Vạn Xuân, Thành Công, Vạn Phú; An Khánh, Bình Thành, Bình Yên, Chợ Mới, Đại Phúc, Dân Tiến, Điềm Thụy, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Kha Sơn, La Bằng, La Hiên, Nam Hòa, Nghinh Tường, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Quyết Thắng, Phú Bình, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Thành, Thần Sa, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Võ Nhai, Vô Tranh, Yên Trạch.

Cùng với đó, thành phố Quảng Ninh có các xã, phường: Bãi Cháy, Đông Mai, Hoành Bồ, Tuần Châu, Việt Hưng; An Sinh, Cẩm Phả, Cao Xanh, Cửa Ông, Đông Triều, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hoàng Quế, Hồng Gai, Mạo Khê, Mông Dương Quang Hanh, Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử, Quảng La, Thống Nhất; Đặc khu Vân Đồn, Hải Hòa, Hải Lạng, Kỳ Thượng, Lương Minh, Bình Khê.

Tại tỉnh Thanh Hóa gồm các xã, phường: Bá Thước, Cẩm Thạch, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Lương Sơn, Mậu Lâm, Nam Xuân, Như Thanh, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Thái, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ; Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Minh Sơn, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Xuân, Pù Nhi, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thành Vinh, Thượng Ninh, Thường Xuân, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Tín, Yên Phú; Bát Mọt, Cẩm Thủy, Hợp Tiến, Kim Tân, Lam Sơn, Mường Chanh, Na Mèo, Nông Cống, Trúc Lâm, Quang Chiểu, Quý Lộc, Sao Vàng, Tân Ninh, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Xuân Hòa, Xuân Lập, Yên Ninh, Yên Trường.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An có các xã, phường: Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Đông Hiếu, Hùng Chân, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Tây Hiếu,Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Hợp, Thông Thụ, Tiền Phong; Minh Hợp, Mường Ham, Mường Quàng, Quế Phong, Quỳ Hợp; Con Cuông, Đại Đồng, Giai Xuân, Mậu Thạch, Mường Chọng, Mường Lống, Nga My, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tri Lễ, Yên Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, Phú Thọ cấp 2.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài biến đổi chậm và dao động ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Tuyến đường xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông sau mưa lũ. (Ảnh minh họa: Nguyên Linh/TTXVN)

Để tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn; tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, Quảng Trị khẩn trương ứng phó Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Trị, theo đó, chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án ứng phó, cứu hộ và sơ tán người dân.

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