Nghệ An: Hàng trăm hộ dân ở xã Tam Thái bị cô lập cục bộ do mưa lũ

Trong ba ngày qua, áp thấp nhiệt đới đã khiến nhiều khe, suối dâng cao, gây chia cắt cục bộ ở nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An. Hàng trăm hộ dân bị cô lập, giao thông tê liệt, trường học và đời sống sinh hoạt đảo lộn.

Tại xã Tam Thái, hơn 3.000 nhân khẩu ở 7 bản vùng trong rơi vào cảnh bị cô lập; trong khi tuyến đường độc đạo ĐT 543D ở Mường Típ tiếp tục sạt lở, chặn đứng mọi kết nối với bên ngoài.

Xã Tam Thái xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến nước tại các khe, suối dâng cao. Một số vị trí có dòng chảy mạnh đã gây chia cắt, cô lập 7 bản vùng trong với 631 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu cùng 2 trường học, làm việc đi lại hết sức khó khăn.

Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các thôn, bản tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước tại các khe, suối, đồng thời chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.”

Ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái cho biết “Chúng tôi đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua khu vực nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu tạm, những điểm ngập sâu và các vị trí đã được cảnh báo nguy hiểm.”

Tại xã Mường Típ, tuyến đường độc đạo ĐT 543D tiếp tục tái diễn tình trạng sạt lở. Cụ thể, tại km71 đoạn qua địa phận bản Xốp Típ, một lượng lớn đất đá đã sạt xuống, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông giữa xã Mường Xén và trung tâm xã Mường Típ.

Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Típ cho biết đợt thiên tai lần này càng làm gia tăng khó khăn cho địa phương vốn đã chịu tổn thất nặng nề từ bão lũ trước đó.

Do địa chất yếu, tình trạng sạt lở xảy ra thường xuyên, đặc biệt khi mưa kéo dài. Hiện tại trời đang mưa to, nên mọi công tác khắc phục buộc phải tạm dừng, máy móc chỉ có thể hoạt động trở lại khi thời tiết tạnh ráo.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng túc trực 24/24, đồng thời cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Mường Típ đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng các sở, ngành liên quan, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để sửa chữa toàn tuyến đường.

Tại xã Quỳnh Văn, tối 15/9, mưa lớn khiến nước tràn vào một số khu dân cư vùng thấp trũng. Ngay trong đêm, xã đã huy động công an, quân sự hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn), mưa lớn kéo dài làm cầu Đông Phú trên tuyến đường ĐH387 nối Quốc lộ 48 bị ngập, tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại. Nhiều tuyến đường liên thôn, cầu, đập tràn và các điểm thấp trũng cũng bị ngập sâu.

Lực lượng chức năng xã đã túc trực xuyên đêm, thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu và di chuyển hộ dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 đến hết 16/9, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, nhiều nơi trên 450mm.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Trong ngày 15/9, 5 hồ thủy điện ở Nghệ An đã đồng loạt vận hành xả điều tiết nước để chủ động ứng phó nguy cơ lũ hạ du./.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương Tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1 nhà bị sập.

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