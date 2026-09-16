Phú Thọ di dời nhiều hộ dân do sạt lở tuyến đường bao Ngòi Lạt

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài, tuyến đường bao Ngòi Lạt (đoạn nối từ đường bao Ngòi Lạt tỉnh 317G ra khu vực cầu Tu Vũ cũ), xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống của các hộ dân trong khu vực.

Theo ghi nhận tại hiện trường, mưa lũ cùng lượng nước sông dâng cao đã làm sạt trượt kéo dài dọc theo tuyến kè sông Đà. Đáng chú ý, mặt đường đã bị sạt lở ăn sâu vào tuyến đường nối tỉnh lộ 317G với chiều dài hơn 20m.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do hệ thống kè cũ trước đây thấp, trong khi mực nước sông và lưu lượng dòng chảy mạnh khiến dòng chảy xiết xoáy thẳng vào chân kè gây ra tình trạng sạt lở. Mặt khác, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm nền đất bị xói mòn, mềm nhão, dẫn đến nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.

Ông Dương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, ngay khi phát hiện sự cố, Đảng ủy xã cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm để triển khai ngay các phương án ứng phó khẩn cấp.

Xã Tu Vũ đã chủ động di dời toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, không đảm bảo an toàn đến nơi tránh trú tập trung và nhà người thân. Đồng thời, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở; lập chốt túc trực 24/24 giờ để thực hiện nghiêm túc phương án "4 tại chỗ".

Hiện tại, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đánh giá toàn diện thiệt hại và chỉ đạo phương án khắc phục sự cố.

Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng ghi nhận hiện trạng, khẩn trương đưa ra giải pháp xử lý kỹ thuật nhằm sớm ổn định tình hình và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân./.

Phú Thọ di dời khẩn cấp 114 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng Song song với việc sơ tán, các lực lượng địa phương cũng hỗ trợ gia cố nhà cửa bị tốc mái tại xã Mường Động, tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại tuyến đường xung yếu.

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