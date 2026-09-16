Môi trường

Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone: Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn

Ngày 16/9 hằng năm được Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tầng ozon đối với sự sống trên Trái Đất.

info-ngay-quoc-te-bao-ve-tang-ozon.jpg

Ngày 16/9 hằng năm được Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (World Ozone Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tầng ozon đối với sự sống trên Trái đất và thúc đẩy thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone.

Năm 2026, Ban Thư ký Ozone lựa chọn chủ đề “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn” (Global Action for a Cooler Planet), đồng thời kỷ niệm 10 năm kể từ khi Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal được thông qua, ghi dấu một thập kỷ nỗ lực toàn cầu nhằm giảm dần HFC và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone #Nghị định thư Montreal #bdkh-bt
Theo dõi VietnamPlus

Biến đổi khí hậu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mưa lớn kéo dài, nước trên các sông, suối khu vực miền núi tiếp tục lên cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1 nhà bị sập.

Khu vực cảng biển ở kênh đào Panama - tuyến đường thủy nhân tạo dài 82km nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, đóng vai trò quan trọng trong thương mại hàng hải quốc tế. (Nguồn: TTXVN phát)

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Panama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do El Nino, hiện tượng khí hậu hình thành trên Thái Bình Dương và có thể làm thay đổi các mô hình thời tiết trên toàn cầu.