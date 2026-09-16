Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone: Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn

Ngày 16/9 hằng năm được Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tầng ozon đối với sự sống trên Trái Đất.

Ngày 16/9 hằng năm được Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (World Ozone Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tầng ozon đối với sự sống trên Trái đất và thúc đẩy thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone.

Năm 2026, Ban Thư ký Ozone lựa chọn chủ đề “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn” (Global Action for a Cooler Planet), đồng thời kỷ niệm 10 năm kể từ khi Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal được thông qua, ghi dấu một thập kỷ nỗ lực toàn cầu nhằm giảm dần HFC và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững./.