Khánh Hòa sẵn sàng sơ tán dân trước nguy cơ lũ vượt báo động III

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.

Phương án này tập trung cập nhật các kịch bản sơ tán dân theo cấp báo bão, báo động lũ... trong tình huống thiên tai nghiêm trọng.

Kịch bản mưa lũ ở Khánh Hòa được xây dựng trong trường hợp hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường, gây mưa từ 200-500mm trong 24 giờ.

Lũ trên các sông có thể vượt báo động III từ 1m, đạt hoặc cao hơn mức lũ lịch sử, gây ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Đây là tình huống rủi ro thiên tai cấp độ 2 và cấp độ 3.

Phương án ứng phó được xác định ba mức sơ tán dân theo diễn biến lũ. Cụ thể, lũ trên báo động III, tỉnh dự kiến sơ tán hơn 19.500 hộ với 73.600 người. Lũ vượt báo động III thêm 1m, số người phải sơ tán tăng lên 25.024 hộ với 94.071 người.

Nếu xảy ra lũ lịch sử, tỉnh dự kiến sơ tán hơn 31.500 hộ với gần 120.000 người.

Các điểm sơ tán tập trung gồm trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo và công trình kiên cố. Địa điểm tránh trú phải gần khu dân cư, không nằm trong vùng trũng thấp, có đường tiếp cận không bị ngập và bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Chính quyền cơ sở phải lập danh sách từng hộ, xác định tuyến đường sơ tán, phân công lực lượng hỗ trợ người già, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương.

Việc sơ tán được ưu tiên tại vùng đồng bằng trũng thấp, khu vực thường xuyên ngập sâu, khu dân cư ven sông có nguy cơ sạt lở; vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá ở miền núi và nơi có thể bị chia cắt giao thông.

Thông tin sơ tán được chuyển đến người dân qua hệ thống truyền thanh, loa di động, tin nhắn, mạng xã hội và thông báo trực tiếp đến từng hộ.

Trong tình huống xấu, các cơ quan, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lãnh đạo chủ chốt trực tiếp chỉ huy tại khu vực trọng điểm.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, chốt chặn, không cho người và phương tiện đi qua đoạn đường ngập sâu, nơi có dòng chảy xiết, cầu, cống và ngầm tràn nguy hiểm.

Học sinh tại vùng ngập lũ được cho nghỉ học khi cần thiết; người dân được yêu cầu không vớt củi, đánh bắt thủy sản hoặc tự ý đi qua khu vực nguy hiểm.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 67 hồ chứa, gồm 56 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị quản lý phải kiểm tra an toàn công trình, trực 24/24 giờ trong thời gian mưa lũ; theo dõi mực nước, lưu lượng về hồ và vận hành điều tiết hợp lý.

Trước khi xả lũ, đơn vị vận hành phải thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du để chủ động di chuyển người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại khu vực biển, tỉnh Khánh Hòa rà soát trên 5.000 tàu thuyền, 4.050 bè với 74.554 lồng nuôi thủy sản và 7 khu neo đậu tránh trú bão.

Khi bão đổ bộ, người dân phải rời khỏi tàu thuyền, lồng bè; việc sơ tán ngư dân phải hoàn thành trước 2-4 giờ. Với bão cấp 14-16, tương ứng rủi ro thiên tai cấp độ 5, phương án dự kiến sơ tán 48.177 hộ với 188.504 người.

Lực lượng nòng cốt sẵn sàng huy động gồm 10.403 cán bộ, chiến sỹ và dân quân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 9.000 người thuộc Công an tỉnh và lực lượng an ninh cơ sở; 228 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, cùng các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn.

Các phương án ứng phó với thiên tai cũng yêu cầu dự trữ gạo, mì ăn liền, nước uống, nhiên liệu, thuốc men, máy phát điện, áo phao, nhà bạt và phương tiện cứu hộ; ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có nguy cơ bị cô lập.

Khánh Hòa xác định thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ,” chủ động sơ tán sớm và đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết./.

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