Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội. Quỹ được xác định là công cụ tài chính tập trung nhằm thực hiện các hoạt động tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Theo đó, quỹ sẽ thực hiện tài trợ, đặt hàng các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các nội dung hỗ trợ bao gồm hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ lãi suất vay để phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ; bảo vệ, quản lý, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Quỹ cũng hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát và đào tạo nghiên cứu sinh.

Hoạt động tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ của Quỹ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, gắn với nhu cầu của thị trường và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Quỹ ưu tiên đặt hàng để giải quyết các vấn đề thực tiễn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực và kinh tế-xã hội của Thành phố.

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, quản lý và sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm; không hỗ trợ trùng lặp từ ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung, nhiệm vụ hoặc hạng mục chi. Một điểm đáng chú ý là Quỹ thực hiện cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Quỹ được cấp ngân sách Thành phố hằng năm theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Đáng chú ý, năm 2026, ngân sách Thành phố bố trí 300 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao để cấp cho Quỹ thực hiện nhiệm vụ.

Về tổ chức, Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ. Hội đồng quản lý có từ 5-7 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, với thành phần gồm đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp và chuyên gia có uy tín, am hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính.

Cơ quan điều hành Quỹ do Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết định giao cho cơ quan, đơn vị hiện có trong hệ thống tổ chức hoặc doanh nghiệp do Uỷ ban nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cơ quan điều hành gồm Giám đốc Quỹ và Văn phòng Quỹ.

Theo quyết định thành lập, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban Nhân dân thành phố ban hành các văn bản cần thiết để Quỹ đi vào hoạt động, trong đó có Điều lệ tổ chức và hoạt động, quyết định thành lập Hội đồng quản lý, lựa chọn tổ chức được giao điều hành và Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ.

Lộ trình triển khai được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 2027-2028 sẽ đánh giá tình hình vận hành, tiếp tục tổ chức các hoạt động đặt hàng, tài trợ, hỗ trợ và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quỹ với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan. Từ năm 2029 trở đi, Quỹ hướng tới nâng cao chất lượng quản trị, mức độ số hóa, hiệu quả sử dụng nguồn lực, mở rộng khả năng huy động nguồn lực hợp pháp và tăng cường kết nối với viện, trường, doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là một bước cụ thể hóa và hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua việc hình thành một công cụ tài chính chuyên biệt, Hà Nội tạo thêm cơ chế để tập trung nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo./.

Hà Nội: Gắn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào hoạt động quản lý nhà nước Gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quy trình lập, thẩm định và triển khai các quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.