Quỹ Gates dành 1 tỷ USD mở rộng tiếp cận Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu

Ngày 15/9, Quỹ Gates cam kết dành ít nhất 1 tỷ USD trong hai năm tới để mở rộng khả năng tiếp cận Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên toàn cầu, đặc biệt tại các cộng đồng thu nhập thấp và khu vực nông thôn, trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong thông báo được công bố cùng Báo cáo Goalkeepers thường niên, Giám đốc điều hành Quỹ Gates Mark Suzman cho biết tổ chức này đang nghiên cứu các giải pháp giúp nhiều người hơn, nhất là những người có thu nhập thấp và sinh sống tại khu vực nông thôn, được hưởng lợi từ Trí tuệ Nhân tạo.

Báo cáo Goalkeepers đánh giá tiến triển toàn cầu trong cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng. Báo cáo năm nay nhấn mạnh Trí tuệ Nhân tạo cần trở thành công cụ thu hẹp thay vì gia tăng khoảng cách giữa các nhóm dân cư.

Chủ tịch Quỹ Gates Bill Gates cho rằng một trong những hạn chế của thị trường là những người có nhu cầu lớn nhất thường có ít khả năng tác động đến dòng vốn đầu tư và đổi mới.

Theo ông, Trí tuệ Nhân tạo đang tạo ra thách thức tương tự nhưng với tốc độ nhanh hơn. Nếu hoàn toàn để thị trường quyết định, những công cụ Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến có thể trước hết phục vụ các cá nhân và tổ chức có khả năng chi trả cao, thay vì những cộng đồng có thể hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ này.

Trong khoản cam kết 1 tỷ USD, khoảng 40% sẽ dành cho giáo dục, tập trung vào các sáng kiến sử dụng Trí tuệ Nhân tạo hỗ trợ học tập và gia sư. 40% khác dành cho y tế, trong đó có nghiên cứu và phát triển các công cụ Trí tuệ Nhân tạo phục vụ tìm kiếm thuốc và vaccine mới. Nông nghiệp chiếm 10%, hướng tới các giải pháp cung cấp cho nông hộ quy mô nhỏ những tư vấn do Trí tuệ Nhân tạo tạo ra, phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết và cây trồng cụ thể. 10% còn lại dành cho hạ tầng và nền tảng số, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận Trí tuệ Nhân tạo một cách công bằng, trong đó có việc bổ sung dữ liệu bằng những ngôn ngữ hiện chưa được các mô hình Trí tuệ Nhân tạo hỗ trợ đầy đủ.

Theo Quỹ Gates, Trí tuệ Nhân tạo cần được xây dựng trên dữ liệu và bối cảnh địa phương để bảo đảm hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Việc các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo không hiểu đầy đủ ngôn ngữ hoặc điều kiện thực tế của cộng đồng có thể dẫn tới những sai lệch và hậu quả nghiêm trọng.

Quỹ Gates cũng nhấn mạnh phổ cập Trí tuệ Nhân tạo không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận và kỹ năng sử dụng của người dân. Theo đó, cần đồng thời giảm chi phí tiếp cận, mở rộng khả năng sử dụng các mô hình và tài nguyên điện toán, cũng như tăng cường nguồn tài trợ từ chính phủ và các tổ chức từ thiện.

Quỹ kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp phát triển Trí tuệ Nhân tạo đánh giá hiệu quả công nghệ không chỉ dựa trên lợi ích mang lại cho những nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao, mà còn dựa trên khả năng cải thiện cuộc sống của những cộng đồng có nhu cầu và tiềm năng hưởng lợi lớn nhất./.

Nam Phi kêu gọi thiết lập cơ chế giám sát trí tuệ nhân tạo toàn cầu Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi tăng cường giám sát toàn cầu đối với AI, đồng thời đề xuất nhóm BRICS thiết lập một cơ chế quốc tế nhằm đánh giá khoa học độc lập về công nghệ này.

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