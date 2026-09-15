Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

Nhóm người trên gồm 5 nhà báo, 2 thành viên thủy thủ đoàn và một hướng dẫn viên, khởi hành bằng xuồng từ khu vực phía Tây thủ đô Jakarta vào chiều 7/9 để ghi hình núi lửa Anak Krakatau phun trào, tuy nhiên chiếc xuồng đã mất liên lạc không lâu sau khi tiến vào khu vực eo biển Sunda.

Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương Al Amrad cho biết đến ngày 14/9, hoạt động tìm kiếm vẫn chưa thu được kết quả. Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục triển khai hoạt động này trong 3 ngày tới.

Trong một diễn biến liên quan, nhà chức trách Indonesia đã phát hiện thi thể một người đàn ông trên đảo Enggano, cách núi lửa Anak Krakatau hơn 350km. Người phát ngôn của cảnh sát địa phương Maruli Ahiles Hutapea cho biết cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định liệu thi thể này có phải là một trong những người mất tích trên hay không.

Tai nạn đường biển xảy ra tương đối thường xuyên tại Indonesia, một phần do việc thực thi các quy định về đảm bảo an toàn chưa đồng đều và điều kiện thời tiết bất lợi.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo giao nhau, khiến nước này thường xuyên hứng chịu hoạt động của núi lửa và địa chấn mạnh./.

Indonesia tích cực tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đưa tin về núi lửa Nhóm người mất tích bao gồm 5 nhà báo, 2 người lái tàu và 1 hướng dẫn viên, đã đi trên một xuồng cao tốc, khởi hành từ bến tàu Pagedongan ở Carita lúc 14 giờ ngày 7/9 (giờ địa phương).